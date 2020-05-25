澳洲維省加入一帶一路　蓬佩奧警告：美澳合作將斷

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）直指中國「一帶一路」計畫會影響加入國的電訊安全。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）24日受訪時表示，如若澳洲維多利亞省繼續加入中國「一帶一路」計畫，美國可能將切斷與澳洲間的合作，以防損害到國家安全。美國駐澳大使格瓦浩斯（Arthur Culvahouse）則試圖緩和蓬佩奧的言論，「美國對澳洲保護國安的能力充滿信心。」

中國的「一帶一路」全球基礎建設計畫，目標為重塑中國古絲路貿易路線的輝煌時代，但該計畫也被包含澳洲在內的諸多西方國家抨擊為藉此擴張勢力的手段，然而維多利亞省卻執意參與。

維多利亞省（Victoria）省長安德魯斯已在2018年與中國簽訂備忘錄，承諾加強對「一帶一路」的參與程度，並在2019年10月與中國簽署共同推進「一帶一路」建設框架協議，預計將在今年中確定投資細節條約該協議目前仍處初期階段，尚未完成任何項目，州政府也承諾，「在同意任何具體活動之前，需同時考慮到維省及澳洲利益。」

蓬佩奧24日接受澳洲天空新聞網訪問時表示，他雖不清楚維省及中國簽約的計畫細節，但計畫內容若會傷害到美國及澳洲在「五眼聯盟」合作下的共享情報安全，美國將切斷與澳洲間的連結。蓬佩奧表示，「如果這些計畫對我們保護民間電信或國防、情治系統網路安全有不利影響，我們會接選擇分道揚鑣。」

美國駐澳洲大使格瓦浩斯隨後便發表聲明回應該報導稱，「美國隊澳洲政府保護電信網路與合作夥伴情資的能力充滿信心。我們從不掩飾對5G的擔憂，也肯定澳洲在5G議題上的領導地位。」

格瓦浩斯更表示，目前維省尚未參與任何一帶一路的具體項目，「更別說侵害電信網路了，而美方也深知這屬於澳洲聯邦事務，如果我們發現有些計畫會威脅到網路安全，那我們肯定會如國務卿所建議的那樣，仔細地研究一下。」