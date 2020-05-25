夏普旗下電商平台「可購樂」　啟動鴻海、鴻準、群創股東購物節

▲鴻海集團股東購物節暖身慶開跑。（圖／翻攝可購樂）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）旗下電商平台富連網，正式由夏普接手經營，並更名為「可購樂COCORO Life」，承辦今年鴻海、鴻準、群創的股東購物節，並率先起跑「可購樂轉轉樂-股東購物節暖身慶」活動，粗估受惠股東達百萬人以上。

鴻海集團正式發出「109年股東常會開會通知書」，今年開會通知書上面直接印製「可購樂轉轉樂-股東購物節暖身慶」條碼，啟動第一階段的股東購物節，祭出「轉轉樂最高金額1萬8888購物金」、「每日簽到領500購物金」、「每日搶購夏普指定商品即贈三大飯店聯合抵用券1000」等活動。

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鴻海股東會即將在6月23日登場，當天將會啟動股東購物節的第二階段活動，並祭出登入成功就送8萬8000購物金的好康優惠，同時推出股東購物金折抵專區，包括95折購買購買蘋果熱銷商品，還有夏普、鴻參等產品也都有推出優惠折扣。

鴻海旗下電商平台正式在2019年9月完成轉型，台灣富連網原本服務全數整併到夏普負責的COCORO Life可購樂平台，並擴大販售項目，包含生鮮食品、購物券、住宿券等等，而首次大型活動就是承辦今年的鴻海股東購物節。

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