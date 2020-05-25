振興券再加碼！擬花1千換3千「備妥400億大紅包刺激消費」

▲後疫情時代，經濟部規劃振興券與振興抵用券等多元方案刺激消費。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代，國內經濟即將進入振興階段，據了解，政府規劃的振興券擬再加碼，民眾花1000元可換3000元振興券，等於打了三三折，也大幅放寬消費項目、使用地點，政府將備妥超過400億元大紅包，以期發揮刺激消費的效果。

振興券的規劃歷經多月，接近定案階段，經濟部已定調採取實體、電子支付與電子票證等多元方式發放，並新增信用卡模式，會採「4+1」方式來讓大家方便使用，秉持「好領、好用、促進消費」等三大原則來發放，行政院預計於六月初公佈，七月暑假上路。

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▲經濟部長沈榮津親自督軍振興券等多元方案。（圖／記者湯興漢攝）

依據規劃，這次振興券將降低領用門檻、提高折扣優惠幅度，讓民眾以1千元去換用3000元酷碰券，形同打三三折，比原本的七五折更優惠；至於弱勢族群、中低收入戶等，政府也規劃另有優惠方案，不排除直接發放振興券，可直接當現金使用。

另外，規劃中的振興券期待要能刺激消費，也希望幫助因疫情而受創產業，經濟部規劃在行動支付折扣項下，打造電子支付大平台，串聯連鎖餐飲業、零售及餐飲小店家，除了政府提供的酷碰券折扣外，使用電子支付還能有加碼折扣，讓業者相互競爭提供不同的優惠方案，以期擴大消費。

至於振興券的消費地點，也規劃放寬使用，除了原規劃的夜市、商圈可用之外，實體店面均可使用，也能買高鐵、台鐵車票，目的在於振興券要發揮「點火」功能，誘使民眾走出門開始消費。

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