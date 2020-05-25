「新冠病毒格外適合感染人類！」澳研究：需查明從實驗室外洩的可能性

▲武漢華南海鮮批發市場被認為是疫情爆發起始點。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

澳洲一個由頂尖研究人員所組成的團隊發表一份報告表示，雖然沒有直接證據指新冠病毒是從實驗室中洩露出來，但不能排除這樣的可能性。帶領該研究小組的尼可萊．彼得羅夫斯基（ Nikolai Petrovsky）教授接受《每日郵報》訪問時表示，通常新病毒由動物傳人，需要先經過進化才能適應新宿主，但是新冠病毒沒有經過這樣的過程竟然就能輕易傳人。

根據《每日郵報》報導，澳洲福林德斯大學（Flinders University）教授彼得羅夫斯基發表了一份研究報告稱，新冠病毒具有獨特的適應性，「特別適合傳染給人類」。彼得羅夫斯基表示，新型冠狀病毒並非典型的「動物傳人」案例，一般病毒由動物傳染給人類時，為了適應新的宿主，通常病毒本身會增強，但是由於不可解釋的原因，新冠病毒似乎「格外地適合感染人類」。

彼得羅夫斯基同時提到，雖然目前沒有確切證據顯示病毒是從實驗室外洩，但是仍有部分間接性的證據出現，在完全排除這些證據以前，仍然不能否定這樣的可能性，因此，在調查疫情源頭的過程中，不該忽略實驗室。他說，這如果不是一個驚人的巧合，那麼就是受到「人類干預」的跡象，這可能是個意外（指新冠肺炎爆發），但這樣的結果證明了人類是新冠病毒的完美宿主。

另一方面，彼得羅夫斯基的研究小組6月開始會針對新冠肺炎疫苗進行人體試驗。

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