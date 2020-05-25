諮詢委員會同意解禁！日本今晚宣布解除全國緊急狀態

▲上班尖峰時段的日本地鐵人潮。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府有鑑於疫情發展趨緩，有意解除東京首都圈（東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣）與北海道的緊急狀態，安倍政府已於25日上午聽取諮詢委員會意見，並獲得諮詢委員會贊同。據悉，政府將會在下午向國會進行報告，並在對策本部會議上正式宣布解禁，屆時將等同於日本全國緊急狀態全面解除。

根據《日本放送協會》報導，日本政府25日上午9時半偕同傳染病專家，舉行諮詢委員會，聽取相關意見。經濟再生擔當大臣西村康稔在會議中表示，「根據目前的疫情發展，重新進行分析與評估，經過綜合判斷的結果，我們認為目前全國各地區已經不需要再維持緊急狀態，因此想要尋求專家們的意見，了解現在是否適合解除緊急狀態。」

對此，日本政府也訂定了基本的對應方案，包含全國緊急狀態解禁後，直到「新的生活方式」落實為止，每3個星期就要針對各地區的疫情進行評估；階段性地放寬外出與舉辦活動之限制；至5月底以前避免跨都道府縣的移動。

另一方面，厚生勞動大臣加藤勝信則表示，「我們不排除要打長期戰或是疫情再度擴大的可能性，將會持續促進治療藥物與疫苗的開發，並強化檢測體制，重整醫療資源與體系，為守護國民的生命盡心盡力。」

日本政府25日下午向國會兩院進行事前報告後，將召開對策本部會議，並在對策本部會議上正式宣布解禁，最後，則會由首相安倍晉三召開記者會說明解禁原因與今後的相關對應。

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