川普連任路太坎坷！「港版國安法」再引港民抗議　美國聲援量成關注焦點

▲年底美國總統大選，川普對於香港問題恐怕進退兩難。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

香港去年因送中條例引發多次示威遊行活動，抗議者與當局達成短暫共識不久，日前中國人大三次會議，以國家安全為由，提出將為香港「量身打造」國安法。「港版國安法」草案一出，24日香港街頭再度爆出抗議遊行，對此《CNN》就分析，美國總統川普在面對中國、香港的難題下，恐怕將影響年底的連任之路。

根據《CNN》報導，根據親北京專家表示，港版國安法草案已經完成，人大常委會很快就會召開臨時會議，在一兩個月內就可以完成立法程序，24日香港民眾上街爭取發聲權益，然而川普面對這樣的兩難的困境，似乎無法有所作為。報導中指出，中國近幾年來「努力」想要削弱香港在國際上的特殊地位，昔有俄羅斯與克里米亞問題，現在則有中國與香港之間的問題，但如今中港之間的矛盾，川普還需考慮是否影響連任，如同當時在反送中抗議時，白宮聲援聲量並不大。

▲香港24日再爆發示威抗議，引國際關注。

《CNN》指出，去年香港抗議時，川普立法授權禁止向香港警察出售催淚彈和其他物品，並且呼籲中國妥善處理香港問題，當時同樣遭到中國反擊，盼美方不要過度插手「內政」並以貿易戰作為威脅。隨著港版國安法可能出台，香港過去不受美國對中國商品關稅的限制，但未來可能變得不在透明安全，香港作為國際金融中心的地位更可能發生變化，資金撤離、外市影響等。

然而川普面對年底選戰，來勢洶洶的對手拜登，他所需要的是穩固自己在經濟、民生生活上的政策，之前疫情問題已讓中美關係陷入僵局，如今香港問題可能再間接影響中美之間的「貿易活動」，《CNN》報導分析，川普團隊在未來的日子中，應該要想辦法說服歐洲與世界各國，讓破壞香港自治與自由的中國付出代價，而不是讓政治犧牲人權。

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