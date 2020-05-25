防疫頻出包！安倍支持率創連任8年來最低　暴跌剩29%

▲日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本新冠肺炎疫情持續蔓延，當局在防疫政策上反應慢半拍，不論是頻頻出包的布口罩政策，還是先前為了舉辦東奧而不願正視疫情發展，首相安倍晉三的防疫表現都讓民眾大失所望。《朝日新聞》報紙版23日、24日針對安倍政府滿意度進行全國電話民調，其中安倍政府的支持率僅剩29%，是安倍晉三自2012年12月首次連任後的新低。另外，安倍的不支持率為52%，超過半數。

日本《朝日新聞》報紙版在5月23日、24日兩日針對安倍政府的支持度進行全國電話民調，其中，男性受訪者中僅33%表態支持安倍，女性受訪者中僅25%支持安倍政府。根據民調結果顯示，安倍政府在「50歲以上未滿70歲」的女性受訪者中支持度不到20%，有將近70%的人表態不支持。自民黨派民眾有高達68%支持目前的安倍政府，但無黨派民眾僅有14%支持安倍。

安倍自2012年12月首次連任首相至今，支持度首度跌破3成。安倍晉三2018年3月與4月曾因森友學園與加計學園醜聞，導致民調支持率暴跌剩31%，如今防疫失職，支持率更是直接跌破30%，來到29%。

針對此次新冠肺炎疫情政府的應對措施，有48%的受訪者表示，對首相安倍晉三的信任度下降，45%的受訪者表示不變，另外有5%的受訪者表示增加了對安倍的信任度。

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