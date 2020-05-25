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狠批習近平撕毀《中英聯合聲明》！　彭定康：港版國安法應納入G7議程

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▲▼香港末任總督彭定康（Chris Patten）。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港末任總督彭定康（Chris Patten）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

香港末任總督彭定康（Chris Patten）24日投書媒體表示，英國應盡力確保將「香港版國安法」納入6月舉行的G7會議議程，並直接批評中國國家主席習近平，趁著全球對抗新冠肺炎的同時，撕毀了《中英聯合聲明》。

彭定康在《金融時報》（Financial Times）撰文指出，英國與其他G7盟友應該對習近平「政權」採取堅定立場，「當世界其他國家都忙於對抗新冠肺炎時，他（習近平）實際上撕毀了《中英聯合聲明》，這是一份提交給聯合國的條約，旨在保障香港到2047年的生活方式。」

彭定康形容習近平是「開放社會的敵人」，英國應盡力確保將港版國安法納入6月舉行的G7會議議程中。

彭定康日前發起連署譴責中國，目前有近200名政治人物聲援，參與國家包括歐美、澳洲、英國等23國家186名法、政界人士。連署聲明中提到，香港的自治、法治、基本自由，受到全面攻擊，「若國際不能相信中國對香港的承諾，將也不會相信中國在其他事物上的承諾」。

►違《中英聯合聲明》！中國強推港版國安法　末代港督連署…全球200政治人物聲援
►央視發2000字長文回擊彭定康「無恥」
►國安法重創香港！失去亞洲金融地位　美國安顧問：金融企業將出走

►►防疫期間也要一樣美麗！

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港版國安法香港習近平彭定康G7Chris Patten

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