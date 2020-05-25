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「港人未料來得那麼快又粗暴！」示威者集結反《國安法》　外媒紛報導

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▲▼ 反對「港版國安法」的香港民眾24日上街抗議，警方出動。（圖／路透）

▲香港民眾24日上街抗議，反對「港版國安法」與「國歌法」的審議。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

香港民眾24日走上街頭反對「港版國安法」與「國歌法」的審議，成為新冠肺炎疫情爆發以來最大規模抗議，各大外媒紛紛撰文報導。《紐約時報》指出，市民擔心公民權利遭到扼殺，遊行活動也突顯了對於北京的憤怒與恐懼。25歲的示威者（Vincent）認為，香港人非常沮喪，「因為我們沒有預期，這會來得那麼快、那麼粗暴。」

香港時隔數個月再次發起大規模抗議，數千名民眾24日走上街頭，反對「港版國安法」與「國歌法」的審議，預計從銅鑼灣（Causeway Bay）出發前往灣仔（Wan Chai），沿途高喊「光復香港，時代革命」和「香港獨立，唯一出路」口號。

由於遊行路線遭到封鎖，示威者分散成較小的群體，隨後遇上警方發射催淚瓦斯與水砲驅離，雙方爆發零星衝突，延續7個多小時。據悉，抗爭過程導致6人送醫，其中一名女子命危急救，另有4警受傷，至少200人被捕。

▲▼北京提出「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透）

▲香港民眾時隔數個月再度發起大規模示威，各大外媒紛紛報導。（圖／路透）

各大外媒紛紛報導24日的遊行，《紐約時報》指出，這是疫情爆發以來規模最大的示威，突顯出許多市民擔心「國安法」扼殺公民權利，抹除香港與大陸的不同之處，也對於北京推動立法一事感到憤怒與恐懼。但是，儘管示威者認為，抗議仍是最可行的選項之一，參與人數卻遠比去年反送中少了許多，清楚表明了民主運動面臨的挑戰。

據悉，這場遊行原本的訴求是反對「國歌法」，但在「港版國安法」宣布審議以後，示威者更加迫切站出來發聲。退休人士秦瑞奇（Ricky Chun）說，他一開始沒有想要參加，但「港版國安法」消息一出，就改變了心意，「這是我們可以表達自我的唯一方式。我們不能只是保持沉默，接受他們給予的任何東西。」

▲▼ 反對「港版國安法」的香港民眾24日上街抗議，警方出動。（圖／路透）

▲香港警方表示，截至24日晚間8時許，已經拘捕超過200人。（圖／路透）

25歲的示威者文森向《法新社》表示，「人們可能只因他們說出或發表反對政府的言論就被定罪。我認為香港人非常沮喪，因為我們沒有預期，這會來得這麼快、這麼粗暴。但我們不會天真地相信北京將會坐視不管。事情只會越來越糟糕。」

45歲的劇場藝術家鐘蜜雪兒（Michelle Chung）也坦言自己並不樂觀，「但我想說，如果我們不堅持下去，就看不到希望。因為我們堅持，希望才會一直存在。」

16歲的吳漢娜（Hanna Ng）說，「我會一直站出來抗議。壞事不斷發生，但我不知道還能做些什麼。」34歲的社會工作者賴比利（Billy Lai）表示，「如果我們每個人都能多做一點，我希望我們可以替社會帶來改變。」

港府24日晚間發布聲明，形容抗議者是「暴徒」，衝突則是「暴行」，而這一天發生的事件也證實了「國安立法的必要性與急迫性」。

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