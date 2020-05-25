台股區間震盪　早盤上漲41點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中美緊張持續升溫，市場維持觀望態度，台股今（25）日開盤小漲1點、以10812點開出。

截至上午9點01分，指數來到10852點、上漲41點。

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蘋概三王中，台積電（2330）以290.5元開出、下跌0.51%；鴻海（2317）開在73.5元、下跌0.14%；股王大立光（3008）以3880元開出、上漲1.04%。

法人指出，台股反彈已多、上方仍有壓力，加上MSCI將於本週調降台股權重、各方觀望企業即將發布的5月財報等不確定性，對於市場買盤沒有過多激勵，預期本週維持區間震盪格局。

回顧上週五美股表現，經濟動盪局勢從疫情延伸到政治角力，美中關係持續緊張，美國商務部於週五（22日）尾盤突襲宣布，由於中國大陸違反人權及威脅美國國家安全，新增33家大陸企業和機構至美國貿易黑名單，美股上週五小漲小跌。

美股道瓊指數下跌8.96點，或0.04%，收24,465.16點；標普500指數上漲6.94點，或0.24%，收2,955.45點；那斯達克指數上漲39.71點，或0.43%，收9,324.59點；費城半導體指數上漲 11.35點，或0.63%，收1,802.31點。

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