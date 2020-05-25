英格蘭6月1日復學「教師強烈反對」　英相強生坦承：或許不可能全開放





▲英國首相強生的開學計畫引起教師反彈。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦24日專電

英國首相強生表示，英格蘭地區部分學校將在6月1日恢復上課的計畫不變。然而，強生的返校計畫受到教師組織反對，他今天鬆口說，自己理解或許不可能讓所有學校恢復上課。

強生（Boris Johnson）傍晚召開疫情例行記者會表示，家長和教師必須準備讓英格蘭地區部分孩童在6月1日返校，率先恢復上課的是學前班、1年級和6年級學生。從6月15日開始，10年級與12年級生獲准可以跟教師有「部分接觸」，以便準備未來考試。

許多教師對於全面恢復上課感到憂心。強生也鬆口說，他理解「或許不可能」讓所有學校都恢復上課，但政府將儘速協助有困難的學校。

他表示，教育部未來幾天將與教師工會、地方政府及學校領袖對話，讓他們有機會發問，同時也提供政府制定返校時間表的科學證據。

強生指出，讓學校恢復上課是解禁過程中相當重要的一環。由於教育對於孩子的福祉、健康、未來以及適應社會都相當重要，因此英國追隨其他國家，希望開始讓孩童回到教室，過程將盡可能安全、受控。

不過，教師組織對於強生的計畫並不買帳。英國廣播公司（BBC）報導，英國教育工會（National Education Union）秘書長寇特尼（Kevin Courtney）表示，工會並不同意全面開放上課。

他呼籲政府更有意義地與工會對話，解決部分疑慮，例如是否提供教師個人防護裝備，以及一旦疫情爆發的處置步驟。

部分學校與教師工會則表示，很高興聽到強生承認要學校全面恢復上課很不實際，許多學校需要更多幫助。

「衛報」（The Guardian）報導，英國校長協會秘書長巴頓（Geoff Barton）說：「我們很高興聽到首相承認，要所有小學在6月1日開放讓更多學生上課，是一件不可能的事情。」

他表示：「現實是許多學校仍有一段時間無法讓學生上課，且全國的（返校）時間表會有很多不同。」

強生制定的英格蘭地區返校時間表與英國其他地方大不相同。蘇格蘭政府表示，蘇格蘭地區在8月11日才會逐步恢復上課，北愛爾蘭則是在9月前都不會恢復上課。威爾斯地區也不會在6月1日開學，將等到確保安全時才讓學生返校。

根據強生宣布數據，英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情新增118起死亡病例，累計病故人數達到3萬6793人。