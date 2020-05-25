美國安顧問批中國隱匿疫情「就像車諾比核災」：釋放病毒到世界各地

▲歐布萊恩極為讚美川普下決定的勇敢果決，並批評中國把病毒「釋放」到全球。（圖／翻攝推特「Robert C. O’Brien」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）周日上節目受訪，表示中國對此次2019新型冠狀病毒疫情的隱匿，和34年前蘇聯隱匿車諾比核災如出一轍。他直指中國對疫情的隱匿手段將會載入史冊，10到15年後就能在電視上看到節目特輯。

綜合外電報導，歐布萊恩24日到NBC節目「與媒體見面」（Meet the Press）受訪，當他被問到川普政府面對北京當局時，對貿易協議的態度是否夠強硬。他回答美國想和中國保持良好關係，但中國共產黨的所作所為讓兩國和睦相處變得相當困難，如今又多了一個新冠肺炎。

歐布萊恩認為，總統川普自1月30日就下令和中國暫時斷航，是「勇氣的表現」，而且「拯救無數生命」。他再次提到尚未全球大流行時，中國屢次拒絕美國疾病控制與預防中心（CDC）的醫生到武漢收集病毒資料。

「很不幸地，中國沒有做到」，歐布萊恩說川普態度的轉變已經很清楚，美中關係與以前大不相同了，「但你知道，中國人說的和做的不一樣，我們後來也得知當時候，他們內部爆發疫情，不允許湖北和武漢的人到中國其他地方，卻允許這些人到歐洲旅遊。」

歐布萊恩指出，中國「釋放」病毒到世界各地，造成美國數以兆計的經濟財富損失，只為了讓經濟活力保持下去，讓美國人民不至於被病毒拖入水中。

在CBS「面對國家」（Face the Nation）的節目中，歐布萊恩回答主持人，關於中國若開發出疫苗是否會與美國分享的問題，「我認為我們會先開發出疫苗」。不過他補充道，此前已有不少相關報導見報，中國竊取美國人的研究和技術等智慧財產的行為，已經行之有年，所以也有機會搶在美國之前開發出疫苗，「我不會覺得驚訝」。