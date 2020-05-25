手下愛將染疫還「趴趴走」400公里　英首相強生出面滅火

▲英國首相強生的高級顧問卡明斯（Dominic Cummings）出現新冠肺炎症狀，期間被在不同地方被拍到。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦24日專電

英國首相強生（Boris Johnson）今天親自召開記者會，替資深幕僚康明茲（Dominic Cummings）在疫情期間旅行400多公里的行為辯護，稱他只是一個擔憂孩子的父親。

康明茲被傳出在妻子出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病徵、自己也疑似感染時，前往英格蘭北部城市杜倫（Durham）的父母家，安排稚兒的照護事宜。媒體也揭露，康明茲不只違規一次，而是在3月底前往杜倫後，4月又從杜倫跑去了另一個地方。

唐寧街透露，康明茲在3月28、29日左右出現症狀。康明茲出現症狀後應該居家隔離，但《衛報》（The Guardian）報導，康明茲在3月底被目擊出現在杜倫而遭民眾舉報。

杜倫警方發言人表示：「在3月31日星期二，警方獲報這位民眾從倫敦前往杜倫，出現在某戶住所。地址主人向警方證實，這位民眾確實出現在這戶住所，並在屋內隔離。警方向這家人解釋隔離相關規範，重申必須避免不必要旅遊。」

報導指出，在民眾舉報的5天後，又有人目擊康明茲於4月5日星期日下午帶著一名小男孩出現在他父母家門口附近，男孩據信是他的兒子。這個時間點是康明茲必須居家隔離的一週後。同一天，英相強生因為病情惡化而被送入醫院。

唐寧街先前不願意透露康明茲在何處居家隔離，但如果康明茲千里迢迢跑去父母家隔離，顯然違反英國政府建議民眾在自家隔離的規定。

最新報導指出，康明茲4月12日其實離開了杜倫，有人在距離杜倫約50公里的巴納德城堡（Barnard Castle）看到他和家人；4月19日又有人在杜倫目擊到他和妻子在散步。

在這之間，康明茲4月14日出現在唐寧街，是他病癒後第一次回到工作崗位。若把這些足跡連起來，康明茲根本就是到處「趴趴走」。

但強生今天稍早稱報導不實。康明茲對首相辦公室說，他4月13日離開杜倫前往倫敦後，就沒有再回去杜倫，隔天就重返工作崗位。他也拒絕辭職，表示自己的行為合法負責。

雖然英國疫情依舊延燒，但康明茲是否應該辭職的議題連續兩天搶佔媒體版面。多名保守黨議員呼籲康明茲辭職，在野黨工黨則是呼籲展開調查。

強生自從病癒以來，鮮少親自召開每日疫情記者會，通常由衛生大臣、外交大臣，以及其他閣員輪值召開，但他今天親自站上火線，替愛將康明茲辯護。

強生傍晚召開記者會表示，康明茲因為自己和妻子都可能因為病毒而不能照顧孩子，他「別無選擇」只好前往父母家。「從各方面來看，他的行為都是負責、合法，且正直的。」他也稱，部分的指控「顯然不實」。

強生表示，他今天和康明茲面對面談話，康明茲「只是遵從身為一名父親，和一名家長的本能，我不會因此譴責他。」

至於康明茲是否去巴納德城堡，強生則是回答，康明茲居家隔離14天，在這期間的行為負責且合乎規範。

工黨對於強生對康明茲不予處置、輕輕放下的決定深感不滿。工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）表示，強生這麼做根本是「侮辱那些（為了防疫）做出犧牲的英國民眾」。

另外，強生今天指出，英國的2019冠狀病毒疾病疫情新增118起死亡病例，累計病故人數達到3萬6793人。