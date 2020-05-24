李克強報告提統一省略「和平」　美學者：台灣要小心

▲中國國務院總理李克強提統一台灣時，省略「和平」2字。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

中國大陸22日召開13屆全國人大第3次會議，國務院總理李克強在工作報告上提到台灣問題，除了一再強調「堅決反對台獨」、「深化兩岸融合發展」，在談及統一議題時，卻一改過去40年來最高領導人使用的「和平統一」字眼，直接刪去「和平」2字，引起美國熟稔兩岸關係的官員關注。

蔡英文在第二任總統就職演說時，曾對中國喊話表示，不接受中國大陸以「一國兩制」矮化台灣。對此，美國華府智庫中國計劃主任孫韻（Sun Yun）接受《美國之音》採訪時直言，「這的確是一個重要的政策轉變。」

孫韻指出，近幾年中國發展面臨瓶頸、焦慮以倍數單位增加，對總理而言，兩會報告上的每一字、每一句都是事前精心安排的，「我不認為省略『和平』2字是失誤，它反而清楚呈現每一個訊息。」

前美國在台協會主席卜睿哲（Richard C. Bush III）則表示無法否認該轉變的重要性，因為此轉變「出現在總理的工作報告裡」；不過，他也無法確定，該轉變是不是代表著北京當局對台政策的轉變，也許需等待中國大陸外交部長王毅在人大結束後召開記者會，才能洞悉答案。

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