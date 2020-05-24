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白宮報告重批中共　張競：川普要選票...不惜製造更大雙邊摩擦

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▲張競。（圖／截取自直播）

▲張競認為川普祭出這份報告是為了選票。（圖／截取自直播）

實習記者簡立宇／綜合報導

中美關係隨著2018年貿易戰漸趨緊張，又遇上疫情影響，川普屢次發言槓上北京。白宮在20日發表「美國對中共戰略」報告書，表示將保護自身利益，並對中共施壓。台灣戰略學者張競接受《俄羅斯衛星網》訪問表示「華盛頓當局指控北京對疫情處理不當，將導致中美關係惡化。」

這份「美國對中共戰略」（United States Strategic Approach to The Peoples Republic of China）報告中指出，中國的政治、經濟與軍事活動正威脅美國，川普政府已經準備好面對更大的雙邊摩擦，以保護美國利益。報告中也指責中國「技術竊盜」、以一帶一路重塑世界經濟，並干預主權國家內部事務。

報告中也表示，將繼續維持與台灣的「非官方關係」以確保一中原則，並將提供台灣軍事援助，幫助台灣自我防禦。

針對白宮發布報告的舉動，張競表示，應謹慎分辨中美間敵意的來源，是否來自政治因素，如近期的選舉，又或者是中美貿易平衡關係、疫情究責所造成。他認為這份報告是川普的競選策略之一，在往後幾個月可以看出他以「汙衊北京」來挽救選票的行為。

▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

張競指出幾點川普的變化，首先是川普發現疫情將影響他的競選計畫，隨即轉變態度，指責民主黨與國會，隨後針對世界衛生組織，在發現效果有限後，又將目標轉移到北京身上。

如果川普突然又改變立場，那麼也不需要太意外，張競認為，以「商人的道德標準」來說，獲得選票才是他的最終目的。至於川普一直佔有發布消息的主導權，對手拜登（Baiden）在疫情封鎖之下更顯弱勢，然而這樣的情況在各州陸續解封後將得到改變，因此川普勢必會改變他的選舉策略。

張競在最後表示，「歷史是一個動態的進程」，不管川普的繼任者是誰，都必須收拾川普各項政策帶來的後果。

 
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