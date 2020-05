白宮報告重批中共　張競：川普要選票...不惜製造更大雙邊摩擦

▲張競認為川普祭出這份報告是為了選票。(圖/截取自直播)

實習記者簡立宇/綜合報導

中美關係隨著2018年貿易戰漸趨緊張,又遇上疫情影響,川普屢次發言槓上北京。白宮在20日發表「美國對中共戰略」報告書,表示將保護自身利益,並對中共施壓。台灣戰略學者張競接受《俄羅斯衛星網》訪問表示「華盛頓當局指控北京對疫情處理不當,將導致中美關係惡化。」

這份「美國對中共戰略」(United States Strategic Approach to The Peoples Republic of China)報告中指出,中國的政治、經濟與軍事活動正威脅美國,川普政府已經準備好面對更大的雙邊摩擦,以保護美國利益。報告中也指責中國「技術竊盜」、以一帶一路重塑世界經濟,並干預主權國家內部事務。

報告中也表示,將繼續維持與台灣的「非官方關係」以確保一中原則,並將提供台灣軍事援助,幫助台灣自我防禦。

針對白宮發布報告的舉動,張競表示,應謹慎分辨中美間敵意的來源,是否來自政治因素,如近期的選舉,又或者是中美貿易平衡關係、疫情究責所造成。他認為這份報告是川普的競選策略之一,在往後幾個月可以看出他以「汙衊北京」來挽救選票的行為。

張競指出幾點川普的變化,首先是川普發現疫情將影響他的競選計畫,隨即轉變態度,指責民主黨與國會,隨後針對世界衛生組織,在發現效果有限後,又將目標轉移到北京身上。

如果川普突然又改變立場,那麼也不需要太意外,張競認為,以「商人的道德標準」來說,獲得選票才是他的最終目的。至於川普一直佔有發布消息的主導權,對手拜登(Baiden)在疫情封鎖之下更顯弱勢,然而這樣的情況在各州陸續解封後將得到改變,因此川普勢必會改變他的選舉策略。

張競在最後表示,「歷史是一個動態的進程」,不管川普的繼任者是誰,都必須收拾川普各項政策帶來的後果。