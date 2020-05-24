氣體濃到「開燈噴火花」！9歲女孩「神鼻」凌晨聞怪味　一通電話救了整條街

▲鼻子示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

英國9歲小女孩愛怡菲（Aoife Dean）先前在家中，聞到類似煤氣洩漏的味道，儘管時間是凌晨4點，她仍然叫醒家人告知，隨後他們緊急打電話給天然氣工程師才發現，當時的氣體濃度已經達到了就算「開燈」也會出現火花的水平，還有可能引起爆炸；而她的警覺性不僅僅救了自家，也讓整條街道免於受災，獲得大家讚賞。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在英格蘭的聖海倫斯，事發當天凌晨約莫4點時，愛怡菲跟爸爸媽媽表示屋內有一股奇怪的味道，當他們一家意識到這味道應該就是煤氣外露時，趕緊打電話給煤氣工程師到家中，查詢味道的來源。

報導中指出，當煤氣工程師感到愛怡菲的家中時發現，空氣中煤氣的濃度已經到連「開燈」都會出現火花，而且隨時都有可能會出現爆炸的危險，於是他們想盡辦法在天還沒亮時將附近鄰居叫醒，並且發現氣味的源頭來自於一間附近的房子，屋內的天然氣被放置超過了14個小時。

愛怡菲的媽媽希恩（Sian Drew）表示，她的女兒就像是一名英雄一樣，不僅僅救了一家人，更救了整條街，因為如果氣體引起爆炸，損害應該是非比尋常的，一名9歲的小孩要有如此高的警惕心不簡單，大家都以她為傲。