「提斷頭」恐嚇搶劫！他有煩惱找巫婆諮詢　蠢聽信「殺人才能抵禦邪靈」被揭發

A HARARE MAN Emmanuel Anesu Matsika was found with a decomposing human head in December 2018.



HORRIFIC details have emerged in a court case in which a Harare man was allegedly found with a decomposing human head in December 2018. dailynews pic.twitter.com/IHrmwAmypd — Sibusiso Ngwenya (@sibungwen) May 21, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

辛巴威男子馬特希卡（Matsika）先前因為有煩惱，選擇求助一位名叫瑪琪（Boss Maki）的女巫，沒想到他竟聽信女巫讒言，將一名在酒吧裡喝醉的男子殺了之後砍下頭顱，坐上一台計程車，拿出頭顱嚇唬司機之後偷走車子，最後他被捲進一起交通事故案件，整件事情才曝了光。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在2018年，馬特希卡因為煩惱，找上了女巫瑪琪，隨後他被告知必須殺死一個人，才能抵禦身旁、來自黑暗力量的邪靈，於是在3個禮拜後的某天晚上，他在一間酒吧裡隨機挑了一名喝醉了男子大衛（David Arendi），帶到廢棄公廁中將人殺掉，並把頭砍下來隨身攜帶。

在犯下罪刑之後，馬特希卡決定利用頭顱嚇唬其他人，以達到搶劫、偷竊的目的，於是他帶著受害者的頭坐上了一輛計程車，聲稱自己要去拿東西，隨後將頭顱拿出威嚇司機，趁著司機慌忙逃竄時將車子開走。報導中指出，馬特希卡不久後捲入了一起事故，在被搜查時發現他隨身攜帶怪異物品，這起荒唐的殺人事件才終於被爆出。