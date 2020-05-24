梨泰院群聚225人感染！　南韓6月起強制「進夜店、KTV掃QR Code」留個資

▲ 南韓疫情趨緩，休閒娛樂場所逐步解封。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠疫情趨穩之際爆發夜店群聚感染，截至今（24日）午累計225起相關個案。南韓政府稍早宣布，為分便確認出入者身份，6月起將實施「電子出入名單」制度，強制要求民眾進出夜店、KTV等群聚感染風險較高的場所時掃描QR Code。

近來進出娛樂場所的民眾經常留假名或假電話，增加疫調難度，在梨泰院夜店群聚擴大後成為明顯的防疫破口。儘管引發過度侵害私生活的爭議，政府依然決定在疫情危機下短暫且謹慎地實施，期間獲取的資料將在4周後銷毀。

中央災難安全對策本部第一次長、保健福祉部部長朴凌厚24日在例行記者會中說明，梨泰院夜店事件疫調過程中，很多人在進出人員名單上留假資料，對疫調造成困難。

為確保取得正確名單並迅速啟動防疫管理系統，政府6月起將以QR Code採取電子出入名單的方式，強制要求進出夜店、獵豔酒吧、練歌房等高危險設施的消費者遵守，其餘場所則不強制，但鼓勵民眾自行掃描。

電子出入名單系統上線後，娛樂場所客人將在消費前取得專屬的一次性QR Code，向店員出示後，店員會以專用APP掃描，資訊將自動傳送至隸屬國家的社會保障情報院。

南韓政府預計藉此取得疫調所需的最少個資，包括消費者姓名、聯絡方式、消費場所名稱及進出時間點，下月開始試行，目標是在6月中旬正式運作。

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