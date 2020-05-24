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日本擬慰勞前線醫護「每人最高領5.5萬」　加護病房報酬調至3倍

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▲▼ 日本疫情,聖瑪麗安娜醫科大學醫院新冠肺炎患者加護病房。（圖／路透）

▲ 聖瑪麗安娜醫科大學醫院新冠肺炎患者加護病房。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本累計1.6萬人確診新冠肺炎（COVID-19），近來疫情趨緩，各地紛紛解除緊急事態。醫護人員承受龐大風險，站在第一線治療患者，在抗疫工作中功不可沒。日本厚生勞動省宣布，正規劃對負責救治確診者的醫師及護理師每人發放20萬日圓（約新台幣5.5萬元）。

NHK報導，不論是直接治療確診患者的醫療從事者，或是在照護設施防止高齡者感染的員工，都是承受著染疫的風險工作。因此，朝野雙方都認為應該發出津貼。

厚生勞動省目前規劃，向實際收治確診者之醫療機構的醫師及護理師每人發出20萬日元的慰勞金，對於未收治確診者但負責確保確診者專用病床的醫護人員則發放10萬日元，也正預計對老人照護設施員工發放慰勞金，目前還在討論金額。

另一方面，為確保疫情下醫療系統人手足夠，日本政府也正討論，將在加護病房治療重症患者的醫護人員診療報酬提升至目前的3倍。

►日本首都圈北海道有望明解除緊急狀態　小池百合子：東京已符合條件！

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