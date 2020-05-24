烏克蘭國會議員頭部中彈陳屍辦公室　檢警緊急調查中

▲達維登科被發現陳屍辦公室，外傳犯案用的武器就被遺棄在遺體周邊。圖為站在首都基輔市中心內閣大樓前方的烏克蘭員警與國民衛隊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭國會議員達維登科（Valerii Davydenko）23日陳屍辦公室廁所，頭部有致命槍傷。內政部副部長格拉申科（Anton Gerashchenko）已透過臉書證實這項消息，且檢警單位已緊急介入調查。

綜合路透社等外媒報導，達維登科於2013年5月至2014年3月擔任烏克蘭土地政策與糧食部副部長，去年以無黨籍身分參加議會選舉，成功當選第9屆國會議員，生前也在經濟發展委員會（Committee on Economic Development）上班。但他23日卻被人發現陳屍辦公室廁所，消息指出，當時犯案用的武器就被遺棄在遺體周邊。

內政部副部長格拉申科透過臉書表示，現階段已啟動緊急調查，藉此釐清達維登科死亡相關細節，「達維登科議員的遺體是在他自己辦公室的廁所被發現，且頭部有一處致命槍傷，警方與檢方將會調查這起悲劇發生的所有可能情況。」烏克蘭前國會議員莫西楚（Igor Mosiychuk）也證實達維登科的死訊；他說，達維登科是多件貪腐交易與刑事訴訟的被告。

Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным... 由 Антон Геращенко 發佈於 2020年5月23日 星期六

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