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親子衝突是父母最大挑戰　宏碁基金會調查：六成家長擔心數位成癮

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▲「數位時代爸媽教養新挑戰」調查發現有超過六成家長擔心數位成癮。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

年初至今新冠病毒壟罩全球，加速全世界的學習行為及工作習慣的改變，直接衝擊學校、家庭、以及企業，這波影響更從校園教學走入家庭，因此宏碁基金會與親子天下共同進行「數位時代爸媽教養新挑戰」調查，突顯在數位時代的浪潮以及學習場域轉換下，親子教養有哪些新挑戰。

根據調查發現，父母在數位教養上遇到前三大難題，分別為因管教而造成親子衝突（40%）、無法掌握孩子的3C使用狀況（27%），以及不知道如何控管孩子娛樂與學習界線（26%）。

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受訪家長表示，孩子在家最常使用3C的目的，以看影片（45%）為最多，其次是玩遊戲（33%），以及做為數位學習工具、上網找資料（14%）。

調查顯示，面對數位原住民世代孩子在使用3C時，有超過六成的父母擔心孩子「3C成癮」（66%）及「影響視力與健康」（63%），近八成（78%）的家長感到孩子已產生沉迷網路影片或遊戲的現象，也有超過半數的家長認為「孩子大了講不聽、管不動」，讓家長感到困擾。    

面對網路世界中充斥假訊息的狀況，調查發現僅14%的家長認為孩子具有判斷假訊息的能力，因此有近八成的父母會與孩子討論「假新聞及假訊息識別」。

泛科學共同創辦人鄭國威表示，面對假新聞識別，透過科學探究的精神是引領孩子培養思辨力的不二法門，父母可以透過：勇敢問問題、跳出同溫層及注意數位足跡，三個小技巧來提升孩子的數位思辨力。

宏碁基金會與親子天下已連續三年啟動「Acer數位素養培育計畫」，共同倡議數位素養的重要性，繼2019年舉辦師培工作坊與大師講座後，今年特別規劃３支數位素養線上影音，邀請泛科學共同創辦人鄭國威、高雄市民權國小資訊教師葉士昇及諮商心理師陳志恆等多元領域專家，以數位思辨力、隱私保護力及數位人際力三大數位素養議題，給予家長最實用的教養策略，正確地引導孩子使用數位工具、建立健康的數位習慣與培養數位公民涵養。

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