「3次心碎」重創民主運動　《國家雜誌》：香港面臨新黑暗時代

▲香港泛民主派議員反對新國安法，在中聯辦周邊與警方發生衝突。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

中國在全國人大提出「港版國安法」，預計28日審議授權案。《國家雜誌》（The Nation）作者分析指出，香港人民正面臨新的黑暗時代，回顧過往港人所經歷的，他直言國家安全法正是一條不歸路。

《國家雜誌》作者威佛瑞德‧陳（Wilfred Chan）23日發表評論，描述那種熱愛香港而感到的無限傷心，「隨著中國打算實施可能定罪異議人士的法律，香港人面臨新的黑暗時代。」他認為，法案可能在下周獲得批准，並於6月生效；短期之內，香港最關切的是安全問題。

陳寫道，親北京的官員認為，該法可能由國家安全單位執行，「這個部門會在未經審判情況下，讓活動人士消失。將對香港產生廣泛的影響。」

▲北京提出「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透）



對陳來說，香港一直是個「庇護處」，各種團體倡導移民、難民、性工作者等族群的權利，另外，世界各國記者也來到此地，包括中國的媒體工作者，他們在相對自由的香港工作，可以批評當局，不用擔心受到報復，但如果法案實施，很快就要向這樣的日子告別。

陳觀察到，香港人預計未來會受到進一步的監控，急忙開始下載VPNs、封鎖社群媒體帳號，並刪除過去對政治人物的批評。這種危險是真實的，最近幾周，港警加大逮捕親民主的示威者、活動人士，指控他們行為不端、違反抗疫舉措等。

文中回首歷史事件，1984年，中英簽署《中英聯合聲明》，同意香港的生活方式維持50年不變，也認同香港的民眾最終將選出自己的領導人。當時，香港許多人士熱情闡述，要把自由的進步價值帶到中國，中方高層也呼應了這些想法。

▲香港活動人士發起抗議。（圖／路透）

根據內文，就在1984年，《中英聯合聲明》簽署前，一群香港大學學生致函給中共前總書記趙紫陽，詢問在主權移交後，是否能預期一個民主的香港。趙紫陽36年前回覆，這是理所當然的事情。

陳認為，從那時開始，香港的民主運動面臨一次又一次的心碎，第一次是1989年的六四天安門事件，第二次是2014年的雨傘革命，如今面對港版國安法，「我們正經歷第三次的心碎。」

文末寫道，去年反送中期間，一位香港網友開始在臉書詢問朋友，如果這個地方真的變得自由，未來想要什麼樣的生活；許多人當時熱烈回答，想要開一家魚丸攤販，想要成為博物館館長、圖書館員，繼續留下這些香港的故事。貼文如今已被刪除。

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