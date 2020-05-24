　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普擬「限縮OPT政策」保護本地畢業生　影響全球22.3萬留美學生

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普預計限制OPT來保障國內畢業生。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊美國，導致失業人數爆增、畢業生找不到工作。美國政府日前傳出打算對選擇性實習訓練 （Optional Practical Training，簡稱OPT）祭出新的限制規定，來保障本土的美國畢業生。近年申請OPT的人數持續增加，去年就有22.3萬名海外留學生在美國畢業後，倚靠OPT留在美國繼續實習工作。

綜合外媒報導，川普政府希望透過限縮OPT計劃來保障美國本地的畢業生，並協助他們在疫情帶來的不景氣中找到初階工作，據知情人士透露，新的OPT規定會在近幾周內宣布。近年以OPT留在美國工作的海外畢業生大幅增加，比起5年前已增加10.6萬人，且在所有持國際學生證留學美國的學生中，OPT占了20%。

川普限縮OPT限制引起許多不滿，美國教育委員會（American Council on Education ）表示，「暫停OPT事件讓人非常心寒，因為我們給了這些國際學生承諾，也希望能吸引各國最優秀的人才來美國。」

▲▼紐約在新冠疫情期間的時代廣場。（圖／路透）

▲美國失業人口飆漲、畢業生也找不到工作。（圖／路透）

羅徹斯特大學（niversity of Rochester）國際辦公室主任表示，如果真的限縮OPT，他們預測未來註冊美國大專院校的國際學生將會減少，「這樣的做法只圖現在安穩，各國學生將不會再把美國當作尋求教育的目標之一。」

OPT能讓就讀於美國大專院校的學生和持有F-1簽證的國際學生在畢業後，可以以學生的身分在美國當地實習工作相關專業1年的時間，科學、工程等相關專業則可以工作3年時間，因此也有許多人將OPT視為後續取得H-1B工作簽證的跳板。

ET快訊
「白飯多一點」88公斤壯男美食街吃鍋..取餐笑歪！1.6萬人
公寓住家飄惡臭！里長破門見「精障哥伴弟屍」..遺體腐爛流屍水
妖精網紅秀深溝雪乳！無修圖真相曝光「XS→XL」只有胸是真的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘇57戰機達「技戰術任務」要求　今年將交付76架給俄空軍

烏克蘭國會議員頭部中彈陳屍辦公室　檢警緊急調查中

西班牙「7月重開邊境」接待外國旅客　極右派上街抗議：要完全解封！

巴基斯坦墜機尋獲黑盒子！　99人僅2生還…倖存者憶逃出經過

「3次心碎」重創民主運動　《國家雜誌》：香港面臨新黑暗時代

快訊／NHK：日本政府定調　明日全面解除緊急狀態！

央視發2000字長文回擊彭定康「無恥」　以傲慢的舊主人姿態對香港事務指手畫腳

女護理師「以為感染新冠肺炎」　拿刀砍殺3幼子堆疊屍體…自盡被救回槓上夫家！

日本擬慰勞前線醫護「每人最高領5.5萬」　加護病房報酬調至3倍

神隱21天！金正恩強勢登場影片曝光　主持軍事會議「強化核武威懾力」

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

陳時中率防疫天「花襯衫+木屐」現身墾丁攜手嗨喊：我台灣我驕傲

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

碩士生偷拍女老師遭逮嚇尿求饒　男友轟「惹錯人」她加碼：我更兇

怕把鼠寶吵醒！阿公暖抱著睡　爺孫臉露餡...網：一個模子刻的

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

恥力全開！路人挑戰街頭比手畫腳 她比「超害羞手勢」隊友秒答：香腸

「3次心碎」重創民主運動　《國家雜誌》：香港面臨新黑暗時代

快訊／NHK：日本政府定調　明日全面解除緊急狀態！

央視發2000字長文回擊彭定康「無恥」　以傲慢的舊主人姿態對香港事務指手畫腳

女護理師「以為感染新冠肺炎」　拿刀砍殺3幼子堆疊屍體…自盡被救回槓上夫家！

日本擬慰勞前線醫護「每人最高領5.5萬」　加護病房報酬調至3倍

神隱21天！金正恩強勢登場影片曝光　主持軍事會議「強化核武威懾力」

川普擬「限縮OPT政策」保護本地畢業生　影響全球22.3萬留美學生

以色列總理尼坦雅胡涉貪　世紀大審將開庭

新加坡研究預估各國疫情終結日　全球可望「12月擺脫病毒」

南韓空軍趁外出溜進卡啦OK　是確診者去的那間！寫紙條匿名認錯

蘭嶼男子溺水昏迷　海巡救援+空勤黑鷹後送台東馬偕　

牛肉丼飯無限續！台南超狂壽喜燒吃到飽　300元有找超佛心

「要聽阿中部長的話！」　葉毓蘭透露防疫還靠「這一招」

「別一直放我的歌」　蕭敬騰皺眉吐心聲：怕大家反感

雲林男山區失蹤5天　村民正要放鞭炮...盒子滾落溪谷找到遺體

中職／彈力球吵什麼？　洪總只要公平：用0.7也可以

快訊／再批台灣「以疫謀獨」　王毅：兩岸實現統一是必然趨勢

宵夜口袋名單再+1！三重鹹酥雞店炸物最低15元起　還加了滿滿蒜片、九層塔

罷韓選舉...民進黨菊派「關鍵」意向　目前沒有公職！花媽親曝75字立場

中職／調降彈性係數　蘇智傑：還是要投進來

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

國際熱門新聞

計程車司機遭乘客吐口水後確診亡

神隱21天後　金正恩再度強勢登場

超商巧遇女鄰居　他遭「打成豬八戒」

少年家中偷打手槍　忘關鏡頭放送全班師生

金正恩「人民軍最高司令官」頭銜消失

強推港版國安法　末代港督連署…全球200政治人物響應

西班牙宣布：全國哀悼10天　大流行已過

比檳榔西施猛！「咖啡西施」穿丁字褲抖蜜桃臀釀咖啡

羅德曼暗示金正恩病重　妹妹掌權

金正恩又神隱21天　南韓稱一直在元山

美邀抗中！南韓慘成夾心餅乾

NASA在南極找到「平行宇宙」證據

美控中國阻航空公司復飛　要求改善

紐時周日頭版刊登近10萬死者名單

更多熱門

相關新聞

林書豪抗疫募款破百萬美元

林書豪抗疫募款破百萬美元

林書豪發起的募捐活動「Be The Light」，用作美國與中國對抗新冠肺炎的善款，日前募款已經突破100萬美元，達成預期目標。

CBA球員開始第1波病毒檢測

CBA球員開始第1波病毒檢測

墾丁行小確幸？羅一鈞說出「更深感觸」

墾丁行小確幸？羅一鈞說出「更深感觸」

瑞德西韋「亞洲人無效」？指揮中心這樣說

瑞德西韋「亞洲人無效」？指揮中心這樣說

避免與美網衝突　法網協調新賽期

避免與美網衝突　法網協調新賽期

關鍵字：

川普新冠肺炎OTPOptional Practical Training

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

長輩送透天「沒辦過戶」！過來人曝慘痛經驗

陸生畫「解放台灣」激戰　台灣人反應曝光

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

計程車司機遭乘客吐口水後確診亡

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

陳時中挺墾丁！　業者曝最火大的事：想到怎麼能不生氣

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

Uber小隻馬外送女照瘋傳　網驚：是真的

好市多買餐包　桃園妹回家見巨型蟑螂

快訊／台鐵員報案「撞到人」　消防員漏夜找嘸

梅雨狂下10天回馬槍！豪大雨彈灌4天

女跳日月潭死亡　媽等21小時跪哭

紀曉君《好聲音》「0人轉身」遭淘汰！

被人身攻擊10幾年「萬箭穿心」！林志穎老婆痛哭：很崩潰

更多

最夯影音

更多
直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤
超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

陳時中率防疫天「花襯衫+木屐」現身墾丁攜手嗨喊：我台灣我驕傲

陳時中率防疫天「花襯衫+木屐」現身墾丁攜手嗨喊：我台灣我驕傲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面