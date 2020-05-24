　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴西原住民「染疫死亡率」是全國2倍！ICU距315km↑…搭機轉院還要搶床位

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲巴西,瑪瑙斯,Manaus,新冠肺炎。（圖／路透）

▲巴西原住民村落的新冠肺炎患者往往必須搭乘飛機，才能入住加護病房（ICU）。圖為一名剛從加護病房離開的病患從塔巴廷加（Tabatinga）回到亞馬遜州的瑪瑙斯（Manaus）。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

巴西累計超過34萬起新冠肺炎確診病例，位居全球第二高，死亡患者攀升至2.2萬人，疫情嚴峻。與此同時，原住民族群正在以驚人的速度染疫病逝，死亡率高達12.6％，是全國死亡率的2倍左右。原住民往往因為村落遙遠，缺乏基礎設施，難以獲得醫療資源，即使搬進都市，也常常陷入不穩定的生活，面臨健康問題時特別脆弱。

根據CNN，巴西的原住民正在以驚人速度死於新冠肺炎。巴西原住民協會（APIB）持續追蹤全國90萬原住民疫情狀況，記錄超過980例確診、至少125死，死亡率12.6％，大約是全國6.4％的2倍左右。至於衛生部「原住民健康特別秘書部」的數據則是695例、34死，因為官方只監測仍住在傳統村落或向當地診所登記的族群，忽略搬遷至都會區的原民人口。

▲巴西,瑪瑙斯,原住民族公園,領袖,桑托斯,Pedro dos Santos。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西瑪瑙斯缺乏醫療資源，「原住民族公園」（Park of Indigenous Nations）的領袖桑托斯（Pedro dos Santos）只好自行服用菊苣根、大蒜與萊姆製成的茶來對抗高燒。（圖／達志影像／美聯社）

報導中指出，原民傳統村落距離醫院非常遙遠，缺乏衛生與醫療等基礎設施，儘管一些人因讀書、找工作，搬遷到大都市或城鎮，最終可能仍生活在不穩定的環境中，幾乎沒有公共服務資源，發生健康問題時的脆弱性也跟著提高。大部分原民死亡病例發生在亞馬遜州，這裡也是感染率最高的州之一，當地官員早在3月就警告公衛體系正在崩潰。

APIB的執行協調員迪納曼（Dinaman Tuxa）是圖薩族（Tuxa）人，他認為，由於多年以來的社會忽視，疫情才會大幅擴散。迪納曼舉例說明，圖薩社區住著大約1,400人，卻沒有任何醫院，最近的加護病房距離車程4個半小時，主要靠著「完全隔離」來預防疫情，「我們沒有太多選擇，只能完全孤立自己，設立路障，不允許任何人進出」，雖然目前為止村落內沒有任何病例，但他不知道能夠維持多久。

▲▼巴西雨林城市瑪瑙斯（Manaus）疫情爆發，一次埋下5具棺材。（圖／路透）

▲瑪瑙斯（Manaus）疫情爆發，一次埋下5具棺材。（圖／路透）

巴西超過60個原民社區出現確診病例，其中許多都位在亞馬遜地區，當地居民只能靠著乘船或者飛機前往醫院。非營利組織InfoAmazonia指出，原民村落與最近加護病房的平均距離是315公里，其中10％的距離介於700至1079公里。

國會第一位原民女議員瓦皮卡納（Joênia Wapixana）指出，不論原民社區有沒有基本醫療診所，「面對新冠肺炎都毫無準備」，患者往往必須長途跋涉，轉移到其他醫院，屆時還必須「與其他病患競爭加護病房床位與呼吸器，因為這些東西就是不夠。」

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

▲巴西原民權利倡議團體指出，自從總統波索納洛（Jair Bolsonaro）去年上任以來，非法採礦與伐木事件都增加，對於偏遠原民社區構成更大威脅。（圖／路透）

巴西攝影記者薩爾加多（Sebastião Salgado）說，「亞馬遜的原住民沒有雨林之外的疾病抗體。新冠病毒可能進入原住民領土，並且成為一場真正的種族滅絕，這是一個巨大的危險。」許多原住民權利倡議人士指出，自從支持開發的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）去年上任以後，原民土地上的非法採礦與伐木有所增加，如今也對於偏遠社區構成更大威脅。

瓦皮卡納起草一份緊急計畫，要求政府針對原民社區提供醫療設備、野戰醫院、飲用水與食物，讓部落可以自我隔離，目前仍需要參議院及總統的批准，然而波索納洛一直都在淡化疫情的威脅性，過去與原民團體關係對立。她表示，「原住民不能總是成為最後才得到治療、獲得設備的人。沒有任何一間戰地醫院是專門替原住民成立的。它們都被建造在錯誤的地方。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】                                                 

ET快訊
快訊／牽動罷韓佈局！趙天麟宣布當選民進黨高雄市黨部主委
獨／政大詠春拳26秒影片曝！教授狠毆學生撞牆退門邊
雲林男山區失蹤5天　村民正要放鞭炮...盒子滾落溪谷找到遺體
飯店+車票才3600元！陳時中2天1夜墾丁行程完整攻略曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新加坡研究預估各國疫情終結日　全球可望「12月擺脫病毒」

疫情高峰還沒到…巴西聖保羅「醫療崩潰」！總統力挺解禁：否則更多人死

中國在非洲大蓋政府建築物　美智庫：可能為了「蒐集情資」

「中國讓世界失望！」潘斯批北京缺乏透明度　要為疫情負責

如何顧好經濟拚連任又「懲罰中國釀疫情」？CNN點出川普兩難困境

「港版國安法」掀國際反彈　學者：美國可能終止香港特殊待遇

密西根州「大壩潰堤」洪水狂襲1.1萬人撤離　川普宣布緊急狀態

川普「沒戴口罩」參觀福特工廠：我剛有戴…但不想被鏡頭拍到

《紐約時報》：北京推「港版國安法」壓制抗爭　恐懼憤怒再起

2少女被吻影片流出「慘死槍下」！警逮28歲已婚男…兇手仍在逃

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

陳時中率防疫天「花襯衫+木屐」現身墾丁攜手嗨喊：我台灣我驕傲

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

碩士生偷拍女老師遭逮嚇尿求饒　男友轟「惹錯人」她加碼：我更兇

怕把鼠寶吵醒！阿公暖抱著睡　爺孫臉露餡...網：一個模子刻的

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

恥力全開！路人挑戰街頭比手畫腳 她比「超害羞手勢」隊友秒答：香腸

難擋疫情衝擊　南韓樂天百貨：今年將售出121間門市

航空高層爆私下爽收920萬　安排日產前傳奇高恩「逃亡班機」

梨泰院群聚225人感染！　南韓6月起強制「進夜店、KTV掃QR Code」留個資

與「中研院」合作！　菲律賓參與新冠肺炎疫苗臨床試驗

巴西原住民「染疫死亡率」是全國2倍！ICU距315km↑…搭機轉院還要搶床位

他趁半夜「強行壞壞3小隻馬」　綁後腿重撞擊…工作人員翻監視器見超噁過程！

美國新冠肺炎病癒者飽受歧視　傳訊息約朋友出門遭已讀不回

疫情重創低收入階層！　南韓統計：「所得最低10%人口」打擊最大

14歲少女離奇死家人趕下葬　遭盜墓變態「開箱擁屍洩慾」過程村民全目睹！

「3次心碎」重創民主運動　《國家雜誌》：香港面臨新黑暗時代

後疫情時代貨幣變薄了　專家：地產仍是保值關鍵

鋒面雨彈又要開炸！下波「全台有雨」時間曝　一張圖看下雨時程

夜騎撞轎車「翻滾倒地」！台中女自認倒楣離開　竟成肇逃犯

快訊／牽動罷韓倒數13天佈局　民進黨高雄市黨部主委改選趙天麟勝出

「路邊烤肥腸」身影不再！　14歲小豬2天前還會爬樓梯...爸忍痛送走牠

不佔空間！達人曝「塑膠袋收納」狂抽沒打結...懶人一定要學

為救活愛貓燒光積蓄　王晴戶頭剩「6千火葬費」傷心：牠也知道我沒錢了

14歲多多Cos奧黛莉赫本！　「黑色小洋裝＋淡漠眼神」神還原…藏1亮點網傻眼

不斷更新／林立三壘安先馳得點　3局樂天1比0統一

高雄「天坑照」→罷韓挺韓激戰！3小時2千則留言　陳其邁躺著也中槍

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

計程車司機遭乘客吐口水後確診亡

神隱21天後　金正恩再度強勢登場

超商巧遇女鄰居　他遭「打成豬八戒」

金正恩「人民軍最高司令官」頭銜消失

少年家中偷打手槍　忘關鏡頭放送全班師生

強推港版國安法　末代港督連署…全球200政治人物響應

比檳榔西施猛！「咖啡西施」穿丁字褲抖蜜桃臀釀咖啡

西班牙宣布：全國哀悼10天　大流行已過

羅德曼暗示金正恩病重　妹妹掌權

女護理師「以為確診」殺3子又自盡　被救回槓夫家

金正恩又神隱21天　南韓稱一直在元山

NASA在南極找到「平行宇宙」證據

美邀抗中！南韓慘成夾心餅乾

美控中國阻航空公司復飛　要求改善

更多熱門

相關新聞

美國病癒者遭歧視　約朋友出門遭已讀不回

美國病癒者遭歧視　約朋友出門遭已讀不回

伊莉莎白（Elizabeth Martucci）和她11歲的兒子剛從新冠病毒的鬼門關回來，本來是值得慶祝的事，但卻飽受鄰居與親友的迴避，就算已經康復1個月了，還是把他們當「瘟神」在躲。他們在家前的車道大大寫上「我們是新冠病毒倖存者」，希望向人們宣示「我們很好」。

日本政府定調　明日全面解除緊急狀態

日本政府定調　明日全面解除緊急狀態

日本前線醫護每人最高可領5.5萬

日本前線醫護每人最高可領5.5萬

林書豪抗疫募款破百萬美元

林書豪抗疫募款破百萬美元

CBA球員開始第1波病毒檢測

CBA球員開始第1波病毒檢測

關鍵字：

巴西原住民新冠肺炎世界疫情波索納洛

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

長輩送透天「沒辦過戶」！過來人曝慘痛經驗

陸生畫「解放台灣」激戰　台灣人反應曝光

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

計程車司機遭乘客吐口水後確診亡

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

陳時中挺墾丁！　業者曝最火大的事：想到怎麼能不生氣

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

Uber小隻馬外送女照瘋傳　網驚：是真的

好市多買餐包　桃園妹回家見巨型蟑螂

快訊／台鐵員報案「撞到人」　消防員漏夜找嘸

梅雨狂下10天回馬槍！豪大雨彈灌4天

女跳日月潭死亡　媽等21小時跪哭

紀曉君《好聲音》「0人轉身」遭淘汰！

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

更多

最夯影音

更多
直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤
超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

陳時中率防疫天「花襯衫+木屐」現身墾丁攜手嗨喊：我台灣我驕傲

陳時中率防疫天「花襯衫+木屐」現身墾丁攜手嗨喊：我台灣我驕傲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面