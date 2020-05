安倍有意赴美出席G7峰會！料聚焦經濟復甦疫苗研發　美日峰會同步接洽中

▲G7成員國為美國、德國、日本、法國、英國、加拿大及義大利。圖為日本首相安倍晉三。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統川普20日透露,有意讓G7峰會按照原定計畫於美國大衛營舉行。外傳各國正朝著6月中下旬舉辦方向進行協商,日期將於近期公布,據美日外交人士23日消息,日本首相安倍晉三有意赴美參加此次峰會,且正在探討與川普舉辦雙邊領導人會談的可能性。

日媒共同社報導,此次G7峰會將討論首波新冠肺炎(COVID-19)疫情趨緩後的全球經濟復甦應對措施,聚焦治療藥物與疫苗研發合作,要為第2波疫情來襲做好準備。

▲全球現已超過530萬人確診,累計34.2萬人染疫病逝。圖為日本街頭戴著口罩的民眾。(圖/路透)

今年3月,川普政府因疫情全球大流行,把G7峰會改為視訊會議,但隨著各國陸續進入解封階段,美國現正與多方展開協商,讓G7峰會能依照原定計畫在大衛營舉行。對此,日本官房長官菅義偉也在21日證實,美日正在進行相關接洽,政府內部正針對安倍是否出席進行討論;到了23日,消息指出,安倍有意赴美出席G7峰會。

事實上,安倍在1月中旬出訪沙烏地阿拉伯等中東國家後,就因疫情影響中斷後續出訪行程。報導提到,安倍希望重啟外交出訪行程,與國際社會攜手進行疫情平息相關合作。

Now that our Country is “Transitioning back to Greatness”, I am considering rescheduling the G-7, on the same or similar date, in Washington, D.C., at the legendary Camp David. The other members are also beginning their COMEBACK. It would be a great sign to all - normalization!