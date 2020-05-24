金正恩「人民軍最高司令官」頭銜消失！　標誌全被官媒後製遮住

▲ 金正恩主持勞動黨中央軍事委員會會議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓領導人金正恩4月驚傳病危，5月初現身剪綵後又消失逾20天，直到今（24日）早官媒報導，他主持勞動黨中央軍事委員會擴大會議，才又破除他的行蹤之謎。但外媒觀察北韓電視台發現，過去代表金正恩「北韓人民軍最高司令官」頭銜的標誌已經從官方電視節目中消失。

根據《NK News》22日報導，代表人民軍最高司令官的標誌由一顆元帥之星與花圈組成，近來在多個與金正恩有關的電視節目中「被消失」。北韓電視台今年2月開始遮去印有此標誌的旗幟及徽章，就連朝鮮中央電視台一檔每天播放的15分鐘新年宣傳影片中出現的標誌也以後製遮住。

該報指出，平壤當局此舉與2019年7月修憲有關。北韓官媒去年4月起便不再稱金正恩為「朝鮮人民軍最高司令官」，改稱「共和國武力最高司令官」，反映他對內權力再度提升。北韓宣傳媒體同年7月刊登4月最高人民會議修訂後的憲法，彰顯他國家元首、武力總司令官的地位。

另一方面，金正恩此次主持勞動黨中央軍委會第四次擴大會議，也聚焦如何增進核武能力。《朝中社》24日報導，他在會議中進一步討論加強核武的新政策，但未具體說明內容。根據《NK News》，會議重點包括加強威懾力量、將戰略軍隊置於高度戒備狀態、多名官員晉升，且金正恩簽署7項軍事命令。

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