美近10萬人染疫亡　「近代史上首次」《紐時》周日頭版滿是死者名單

▲ 美國抗議者日前在白宮前以假屍袋示威。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒（COVID-19）重創美國，造成165萬人染疫，奪走9.7萬條性命。將於當地時間24日出刊的《紐約時報》周日頭版不見平常的報導或照片，取而代之的是一份長長的死者名單，強調每個生命的獨特性，「他們不只是清單上的名字。他們就是我們。」

眼看新冠肺炎死亡人數接近10萬，《紐約時報》編輯此前便思考著該如何莊嚴地記錄此事，希望能同時傳達損失有多麼龐大，以及這些生命的多樣性。

該報員工幾個月來積極報導疫情消息，近來也都意識到，「無論是我們，還是一般的讀者，都對這些數字感到疲倦。」助理編輯蘭登（Simone Landon）指出，在一張紙上畫上10萬個點或火柴人「不能告訴你這些人是誰、過著什麼樣的生活、對國家意味著什麼」。

蘭登想到，可以從全國大大小小的報紙上收集每名死者的訃聞，從中挑出較為生動的段落，在研究人員、一組編輯及應屆畢業的學生記者幫助下，收集描述每名死者的一句話，例如「有著『最神奇的耳朵』的81歲指揮家」、「以製作精緻的別針及胸花聞名的63歲婦女」等等。

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/Mp4figjnQe — The New York Times (@nytimes) May 23, 2020

《紐約時報》新聞編輯萊西（Marc Lacey）曾提醒創意總監博德金（Tom Bodkin），美國死亡人數即將達到10萬人，「我想要一些人們在100年後可以用來回顧並理解我們付出的代價的東西。」

博德金說明，24日的頭版會相當有戲劇性，版面設計參考幾世紀前的報紙。他提到，在《紐約時報》工作40年來，記憶中不曾看過沒有圖片的頭版，儘管有時只有圖片，但滿滿只有文字的頭版「肯定是近代史上第一次」。

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