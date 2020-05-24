西班牙「7月重開邊境」接待外國旅客　極右派上街抗議：要完全解封！

▲ 西班牙人民上街抗議政府應對措施。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙新冠肺炎（COVID-19）確診病例一度飆升，現已漸趨穩定，累計23.5萬人染疫，其中2.8萬人死亡，將於7月起重新對外國遊客開放，同時承諾保障遊客及當地居民的安全。但極右翼民聲黨（Vox）23日舉辦一場「汽車遊行」，號召上千人開車上街，抗議政府處理危機的方式。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）23日召開記者會表示，「如你們所知，西班牙每年接待超過8000萬遊客。我宣布，西班牙7月起將在安全的狀況下重新開放國外旅遊，外國遊客也可以開始規劃在假期到我國旅遊。西班牙需要觀光業，而觀光業需要本地與目的地的安全。我們將保證，遊客不用冒任何風險，也不會為我國帶來任何風險。」

桑傑士說明，中央與地方政府最近幾個星期持續協調恢復旅遊業，「我們今天向所有人傳達這項訊息，從7月開始，西班牙等待你們。」

除了帶來龐大死傷，這場疫情也重創西班牙社會經濟，導致3月份失業人口增加30萬，4月增加近28.3萬。桑傑士承諾，政府將保障人民最低基本收入，花費30億歐元（約新台幣983億元），幫助4/5的極度貧困人口，將有近85萬戶家庭受惠，其中一半家庭包括兒童。

桑傑士也提到，不排除將3月14日起生效的緊急狀態再延長2周，將是西班牙第六次延長緊急狀態。另外，為期10天的全國哀悼日將於26日開始。

另一方面，馬德里和其他城市街道23日上午塞滿抗議車潮。巴塞隆納有數百輛插著國旗的汽車及摩托車加入遊行，高呼著反政府口號，要求桑傑士下台。民聲黨指責，桑傑士及副首相伊格萊西亞斯（Pablo Iglesias）對疫情的應對方式造成失業與痛苦，要求完全解封。

為避免增加病毒傳播風險，民聲黨呼籲人們開車上街，戴著口罩待在車內，緩慢移動以形成車潮。照片顯示，儘管人們都戴著口罩，但未保持2公尺的距離。

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