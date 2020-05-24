紐約州單日死亡數首度低於100　美疫情仍最慘…川普悠閒打高爾夫球

▲美國紐約州州長古莫。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）23日表示，自3月底以來，該州新冠肺炎（COVID-19）的每日死亡人數首次降至100人以下。他說，新增的84例死亡數是個悲劇，但每日病逝人數的下降可以表明，紐約州正取得重大進展。

古莫23日報告紐約州的疫情狀況，22日記錄84起死亡病例數，是自3月下旬以來，數字首次低於100。他說明，當然84人病逝是一個悲劇，這些家庭感受痛苦，但數字往下降仍代表紐約州正取得進展。BBC指出，紐約州4月疫情最嚴重期間，單日就有超過1000人染疫過世。

得知死亡數降低，古莫認為是個好消息，他一直希望這個數字能低於100，「對我來說，這是真正進步的標誌。」他也提及復工的狀況，中哈德遜（Mid-Hudson）地區預計6月2日重新開放，長島（Long Island）則於6月3日復工，這些內容都是該州第一階段開工計畫的一部分。

古莫22日還發布一項行政命令，允許最多10人的團體在該州聚集，前提是要維持社交距離，但如果沒有會面的必要性，就該避免群聚。

另一方面，美國總統川普（Donald Trump）則再度招致怒火。他23日離開白宮，前往位於維吉尼亞州的高爾夫球場。外媒記者發現他當時穿著白色的polo衫，陪同總統的特勤局職員戴著口罩，川普照慣例則沒有戴上口罩。

WATCH: President Trump golfs on Saturday at his Virginia golf club. pic.twitter.com/L8SJf0wKzo — The Hill (@thehill) May 23, 2020

截至23日上午，美國總共記錄160萬起以上的確診病例，死亡數則接近10萬人，仍是全球疫情最慘重的國家。

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