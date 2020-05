紐約州單日死亡數首度低於100　美疫情仍最慘…川普悠閒打高爾夫球

▲美國紐約州州長古莫。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

美國紐約州州長古莫(Andrew Cuomo)23日表示,自3月底以來,該州新冠肺炎(COVID-19)的每日死亡人數首次降至100人以下。他說,新增的84例死亡數是個悲劇,但每日病逝人數的下降可以表明,紐約州正取得重大進展。

古莫23日報告紐約州的疫情狀況,22日記錄84起死亡病例數,是自3月下旬以來,數字首次低於100。他說明,當然84人病逝是一個悲劇,這些家庭感受痛苦,但數字往下降仍代表紐約州正取得進展。BBC指出,紐約州4月疫情最嚴重期間,單日就有超過1000人染疫過世。

得知死亡數降低,古莫認為是個好消息,他一直希望這個數字能低於100,「對我來說,這是真正進步的標誌。」他也提及復工的狀況,中哈德遜(Mid-Hudson)地區預計6月2日重新開放,長島(Long Island)則於6月3日復工,這些內容都是該州第一階段開工計畫的一部分。

古莫22日還發布一項行政命令,允許最多10人的團體在該州聚集,前提是要維持社交距離,但如果沒有會面的必要性,就該避免群聚。

另一方面,美國總統川普(Donald Trump)則再度招致怒火。他23日離開白宮,前往位於維吉尼亞州的高爾夫球場。外媒記者發現他當時穿著白色的polo衫,陪同總統的特勤局職員戴著口罩,川普照慣例則沒有戴上口罩。

