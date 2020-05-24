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舊金山漁人碼頭4級大火狂燒…出動150消防員　二戰軍艦差點毀掉

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▲▼美國舊金山漁人碼頭發生大火。（圖／路透）

▲濃煙直達天際。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國舊金山漁人碼頭區23日凌晨發生大火，「45號碼頭」（Pier 45）的倉庫慘遭祝融肆虐，火勢還差點蔓延到二戰時期的船隻，所幸後來情形受到消防員成功控制。調查人員仍在確認，是否有街友藏身在倉庫內部。

CNN報導，舊金山漁人碼頭向來是熱門景點，平時停靠許多漁船，45號碼頭倉庫大火首次在23日凌晨4時17許被通報；這場火勢屬於四級火警。舊金山消防局公共訊息官員巴克斯特（Jonathan Baxter）事後說明，有四分之一的碼頭遭大火摧毀，倉庫也彷彿成為廢墟，當時出動150名消防員撲滅火勢。

根據《衛報》，巴克斯特表示沒有人員傷亡，不過消防人員進行多次搜尋，確保沒人位在45號碼頭的建築內，另一方面，也在確認是否有街友藏身其中，「就我們所知，應該沒人在大樓內，我們希望沒有受害者。」

消防員滅火過程中，為了保護曾於1944年參與諾曼第登陸的自由艦「歐布萊恩號」（SS Jeremiah O'Brien），還特別派出消防船，所幸最後成功保存住戰艦的樣貌。

▲▼美國舊金山漁人碼頭發生大火，二戰軍艦「歐布萊恩號」（SS Jeremiah O`Brien）差點被波及。（圖／達志影像／美聯社）

▲二戰軍艦「歐布萊恩號」差點被波及。（圖／達志影像／美聯社）

至少兩名當地工人告訴《舊金山紀事報》，火災發生時，他們正待在漁獲加工廠與倉庫。阿雷利亞諾（Alejandro Arellano）原本在清理櫃子，接著看到大量濃煙，「幾分鐘後，到處都是火。非常可怕，我從沒看過這樣的事情。」

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，漁人碼頭的商店與餐廳都被要求關閉，預計本月31日重新開張。45號碼頭的一家漁業公司感嘆，做生意原本就很困難，如今再有大火，造成更艱難的處境。

美國海岸防衛隊與警方則持續協助，避免任何船隻靠近碼頭。巴克斯特表示，相關人員正評估碼頭的損失金額，並調查詳細的起火原因。

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