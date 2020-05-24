比檳榔西施猛！「咖啡西施」穿丁字褲抖蜜桃臀釀咖啡　男客手心全濕：齁不住

▲美國西雅圖咖啡西施讓男客搶著前往。（圖／翻攝自IG）

記者陳亭伃／綜合報導

在台灣不少人都知道「檳榔西施」的定義，穿著火辣在小間的攤位內工作，讓不少男客趨之若鶩，而在美國西雅圖同樣也有一間咖啡店，主打穿著清涼比基尼的「咖啡西施」，火辣的程度堪比台灣檳榔西施，且相當仔細地介紹、推薦客人店內的招牌飲品，讓客人天天絡繹不絕。

綜合外媒報導，位於美國西雅圖的咖啡店「Sweet Seductions Espresso」，裡面清一色都是穿著清涼的女服務生，消費者須通過如「得來速」的車道點餐，而在小小的咖啡亭內，服務生就只穿著丁字褲式比基尼，還會刻意在製作餐點時挑逗客人，例如彎腰時刻意扭動一下屁股，讓男客直呼：「真的會讓人很受不了。」

而在「Sweet Seductions Espresso」的IG上，更是常常更新店內女服務生的穿著吸引客人，甚至還搭上新冠肺炎時事PO出戴著口罩的女服務生，性感的身材配上撩人的眼神，讓不少除了想買咖啡以外的男性網友追蹤。其中一名女服務生Baristaerica更是最知名的紅牌，私人IG就擁有13萬名粉絲。

不少網友看到咖啡店PO出的女服務生照，都直呼「這可以算是男人在西雅圖必去的景點！」、「真的太火辣了，都不知道眼睛要看哪裡」、「這種咖啡西施，聽起來雖然正派，但是穿著完全太犯規！」、「身材都太好了，根本會讓人忘記要買咖啡」。

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