「港版國安法」滅香港自治自由大門　CNN：內容模糊恐將影響全球！

▲香港自去年動盪，如今北京政府準備端出港版國安法。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

中國日前在人大三次會議上提及「港版國安法」，以維護國家安全為由，欲在一兩月內立法實行，對此引發國際高度關注，外媒《CNN》即分析，北京政府在歷經去年6個月的示威活動之後，繞過香港立法機關執行該法案議程，恐怕將把香港的自治、自由大門關上。

根據《CNN》報導，中國政府在2019年歷經香港示威遊行，藉由人大會提出為香港量身打造的法案，其中包括國家安全、反煽動性的法律，並計畫將繞過香港立法機關，法案中提到將針對叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央政府的行為訂為刑事犯罪，且中國國安機構得以在香港內設立，而這一切都是為了國家安全。

這項法案預計將在一至兩個月內由全國人大會通過，並在香港頒布，《CNN》分析，可能會對香港造成巨大的影響，範圍涵蓋政治、媒體、教育、商業貿易等；此外，《CNN》也提到，港版國安法內容模糊，未來恐怕會涉及到境外人士的權益，而在《基本法》23條要求執法機關禁止任何外國政治組織在港活動，也可能逼走留在香港的國際觀察員，屆時恐怕會讓國際對香港「爭取自由」的關注降低。

分析中也提到，北京政府若是強行在香港執行該條法律，幾乎等同關上香港自治與自由的大門，受到影響的不僅只是香港人民，更包括整個國際社會，且與《中英聯合聲明》衝突。

相比去年的《送中條款》，這次的《反煽動法》範圍更加廣泛，且對於媒體與政治領域會有極大的衝擊，新聞自由度可能被大幅降低，而外國記者原先可在香港自由工作、不受限制，倘若該法通過，這樣的自由度將會結束。

末代香港總督彭定康（Christopher Patter）與英國前外相芮夫金（Malcolm Rifkind）感到憤怒，並發起聯署譴責中國此番行為，如今連署更約有200位來自歐美、英國、澳洲等政治人物。

►違《中英聯合聲明》！中國強推港版國安法 末代港督聯署…全球200政治人物聲援

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