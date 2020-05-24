南韓梨泰院第五次感染後　凌晨獵豔酒吧45組人排隊就是要狂歡

▲梨泰院群聚感染案例增，首爾的夜生活仍然精彩。（示意圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／編譯

南韓在梨泰院夜店群聚感染的影響下，遍地開花的疫情轉趨嚴峻，截至24日中午為止已累計225名相關案例，還出現2名「五次感染」患者；然而首爾周末的夜生活仍持續精彩，韓媒記者走訪建國大學、江南站附近，直到凌晨3時，還有大批年輕人在「獵豔酒吧」（헌팅포차，即Hunting Bar）前等著排隊入場，且不少人未戴上口罩。

韓媒《SBS News》派出採訪團隊於22日晚間實際走訪首爾廣津區建大入口站，發現商圈街道擠滿了外出散心的年輕人，且獵豔酒吧前排了一長串等著入場尋歡的男女，一些酒吧店員向消費者勸道，「這個時間點有不少公務員會外出巡視，請大家至少戴上口罩。」

由於獵豔酒吧的特殊性，店內並未採梅花座，不少消費者更是將口罩拉至下巴、擠在狹窄的樓梯口大聲聊天，令人十分擔心病毒迅速擴散。

此外，江南站周圍也是擠滿等著進獵豔酒吧消費的年輕人，附近的首爾三星醫院內，近日更是發生3起夜店、KTV群聚感染案例，然而年輕人似乎沒在怕，直到凌晨3點，酒吧店員向記者透露，還有超過45組消費者等著入場。一名酒吧的消費者向記者表示，「可能是大家被關家裡太久了吧......所以才會急著想獲得自由。」

據悉，早在黎泰院群聚案爆發前，首爾市、仁川市當局曾禁止轄區內娛樂設施群聚，在投幣式KTV發生一連串接觸、感染案例後，便將投幣式KTV列為整治對象，京畿道境內2600處投幣式KTV、酒店也被政府下令禁止群聚。

即便如此，南韓年輕人仍抱持著「事不關己」的態度，轉戰尚未被政府下令禁止營業的一般KTV、獵豔酒吧，令人直搖頭。

根據南韓衛生當局公佈的「生活防疫」（생활 속 거리 두기），除了勤洗手、保持通風、定期消毒；外出時應避免和其他人共用餐具，在電影院、展演場等公共場所需配戴口罩，結帳時和前後顧客保持1至2公尺的距離，至KTV歡唱時更應該攜帶個人專用的麥克風海棉套。

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