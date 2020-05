神隱21天後！金正恩再度強勢登場　主持軍事會議「強化核武力」

▲北韓領導人金正恩主持勞動黨中央軍事委員會會議。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

北韓領導人金正恩本月1日現身剪綵儀式,打破「病危說」疑雲,不過他此後再度消失21日。北韓官媒今(24)日報導,金正恩主持勞動黨中央軍委會第四次擴大會議,商討該如何增進核武能力。

《朝中社》報導,金正恩主持了中央軍事委員會會議,進一步討論加強國家核武的新政策。不過報導並未具體討論新政策的內容為何。NK NEWS則整理出會議的重點,包括北韓必須加強核武「威懾力量」、將戰略軍隊置於高度戒備狀態,另外金正恩簽署7項與軍事有關的命令,有多名官員晉升。

▲會議中有官員晉升。(圖/路透)



《朝中社》還指出,在會議上採取的關鍵措施,大幅提升朝鮮人民軍的火藥打擊能力。據報導,金正恩強調實現黨完全統一的重要性,也點出軍隊必須經常維持的幾點關鍵問題。

金正恩簽署7項與軍事措施有關的命令,旨在加強重要軍事教育機構的責任與作用,另外重新組織軍事指導系統,以及提升指揮官軍銜的措施。

▲金正恩氣色良好。(圖/路透)



值得注意的是,在會議期間,參與北韓武器發展項目而聞名的李炳哲(Ri Pyong-chol),獲選為勞動黨中央軍事委員會副委員長。《朝中社》並未指出這次會議於何時進行,但按照慣例,北韓官媒通常會在會議後一天報導金正恩的活動。

金正恩本月1日出席順天磷肥工廠竣工典禮,粉碎「死亡」、「植物人」等謠言,但此後又消失20多天,引發外界猜測。金正恩上次主持中央軍事委員會會議時,是在去年12月中旬。

Some more photos (and an icon) from Saturday's meeting and Kim Jong Un appearance



Source: Rodong pic.twitter.com/hzeiPcdOlb