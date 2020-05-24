報稅系列／你扣對了嗎？ 國稅局教你善用8大扣除額　省稅省荷包

▲報稅示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

報稅季已經過了三分之一，雖然今年報稅時間延長為兩個月，但是財政部台北國稅局仍整理了報稅應注意事項，其中也包含了民眾最想知道「扣除額」的運用，台北國稅局整理八大扣除額如何運用，讓民眾可以正確運用，省稅、省荷包。

一，捐贈最高為所得額20%：對於教育文化機關的捐贈都可以列舉扣除，但是光明燈、安太歲等費用，非屬捐贈，不可以列舉扣除。

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二，政治捐贈：2019年、2020年初因為有總統以及立委選舉的過程，因此政治捐贈抵稅在今年就扮演十分重要角色，台北國稅局表示，個人對同一擬參選人捐贈不可以超過10萬元，對政黨的捐贈在2016年立委選舉得票須達1%，新成立的政黨如民眾黨等，就以今年度的立委選舉得票率為準。但是每一個申報戶對政黨、政治團體捐贈必須不超過當年度所得額的20%，金額也不可以超過20萬元。

三，保險費扣除額，每人每年2.4萬元；必須是直系受扶養親屬的人身保險，要保人與被保險人必須同一申報戶，美人每年扣除額以2.4萬為限。

四，醫藥與生育費扣除額；必須是針對疾病以及受治療支付的費用，且付給功力或者是全民健保的特約醫院才可以列報，非健保特約醫院所出具的收據、非屬醫療性質的醫美、坐月子費用以及看護費用，都不能夠列舉扣除。

▲醫美支出不可列報扣抵 。（圖／免費圖庫pakutaso）

五，購屋借款利息扣除額，上限為30萬元：納稅義務人、配偶及受扶養親屬購買自用住宅向金融機構借款的利息支出，房屋當登記為本人、配偶或受扶養親屬所有，且沒有出租、提供營業或執行業務使用，並在課稅年度辦完戶籍登記，另外增貸非供購屋的利息，不可以扣抵。

六，教育學費特別扣除額，每人每年2.5萬元：納稅義務人扶養就讀大專以上院校的「子女」教育費，但是就讀國內、外與大陸地區未經教育部認可的學校，例如語言學校等，就無法扣除。

七，長期照顧特別扣除額：符合衛生福利部公告，需長期照顧的失能者，每人每年可以定額扣除12萬元，但是有排富條款，適用稅率在20%以上、股利採28%分開計稅以及基本所得額超過670萬者，都不適用。

值得注意的是，若是在家自行照顧身心失能者，列報長照特別扣除額所需病症及失能診斷證明，也配合今年延長報稅時間，彈性方寬到6月30日以前取得即可。

八，重購自用住宅扣抵稅額：納稅義務人、配偶與直系親屬在辦完戶籍登記，且出售前一年沒有出租或供營業使用的房屋，才可以列報，且「直系親屬」不以納稅義務人扶養為限。

台北國稅局也呼籲，納稅義務人今年利用網路報稅，在選擇行動支付繳稅、轉帳扣款或者是信用卡、金融卡繳完稅後，記得「申報上傳」，並且確認出現「上傳申報成功」的訊息畫面之後，才算完成申報程序。

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