報稅系列／別多繳稅了！4最易忘記扣除、4大不能抵稅保費一次看

▲民眾列舉保險費抵稅，要注意「眉角」，避免誤觸雷區。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

根據現行所得稅法規定，列舉保險費每人每年扣除額為2萬4000元為上限，但是如何善用這項列舉扣除，以及民眾常常會踩中什麼樣的雷區，《ETtoday新聞雲》整理民眾四大最易漏報以及四大不可抵稅的保險費，讓民眾有保障之外，報稅也可以省荷包。

保險業者表示，由於所稅法所規定，每人每年所保險契約上限2萬4000元中，可以扣除的包含人身保險、勞工保險、國民年金保險及軍公教保險，但是全民健保的保費可以另外全額扣除，並不包含在保險費當中，所以基本上民眾買的「商業人身保險」保險都可以列入2萬4000元當中列舉扣除，而一般的產險多屬於「財產保險」多不能列舉扣除，也就容易造成部分保費民眾容易忘記扣抵的雷區。

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一，與產險業者購買的「人身保險」：例如意外險、健康險等，多屬於人身保險，如果民眾是向產險業者自費購買的話，就可以列舉扣除。

二，自費購買的團險：保險業者表示，上班族如果有自費或加保購買團險，保費是可以列舉扣除，所以如果有每月自費投保團體保險的民眾，記得也要索取繳費證明，一樣可計入列舉扣除額度內。

三，旅遊平安險：旅遊平安險的保費雖然不貴，但是對於民眾來說也是一筆支出，業者表示，民眾若有出國遊玩而購買的旅平險、意外險，同樣算是人身保險，只要檢附證明，皆可計入列舉扣除額。

四，如果子女念書，在當地買的人身保險費，可以扣抵：民眾有常詢問國稅局，在國外念書的子女在當地投保的保費是否可以列舉扣除，國稅局回應，納稅義務人的受扶養直系親屬如果在國外當地支付的保險費，只要檢附單據就可以列舉扣除，所以提醒民眾，如果子女在當地有買「人身保險」記得保存保費收據與保險單等，以便檢附扣抵。

▲民眾出國所購買的旅平險、以及子女留學在當地買的人身保險都可以列舉扣除。（圖／pixabay，示意圖）

但是，保費也有四大不可扣抵的情況，是值得民眾注意的，以免誤觸法規而要補稅。

一，產險中的「財產保險」：如前所述，向產險業者所購買的人身保險可以抵稅，但是財產保險是不可以列舉扣除的，保險業者解釋，像是車險、住宅火險、責任險，甚至是地震險都不可以列舉扣除。

二，非納稅義務人、配偶以及直系扶養親屬的保費：所得稅法規定，必須是納稅義務人本人、配偶或受扶養的直系親屬（父母、子女），所以是其他親屬的保險費就不可以列舉扣除。

三，要保人、被保險人是「不同一申報戶」：保險業者表示，所得稅法列舉保險費的規定，要保人與被保險人必須是「同一申報戶」才可以列舉扣除，也就是說，如果父母幫子女買保險，父母是「要保人」、子女是「被保險人」的話，那麼當子女長大成人自成一個申報戶，即使父母是直系親屬，也不能夠列舉扣除，但要保人可以更改為子女，要、被保險人為同一人，子女就可以自己列舉扣除。

四，境外保單：如果是子女在外國念書在當地買的合法的保單，雖然可以列舉扣除，但是台灣境內尚未開放境外保單銷售，所以民眾如果買了未經核准的境外保單，是不能夠列舉扣除的。

總而言之，雖然產壽險都與國稅局連線，所以網路報稅基本上都不太需要檢附收據，但是建議民眾還是要保留證明，在必要時或自行列舉時可以檢附證明。

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