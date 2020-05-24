後疫情時代》選對題材還不夠！掌握1重點　選到族群強勢股

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

疫情發展和緩，但中美貿易戰又再闢出更大戰場，法人普遍認為，具有中長線發展趨勢的半導體、5G、數據中心、高速運算、雲端等題材，後市仍值得追蹤，而如何在各項題材當中選到最有發展潛力的股票，群益創新科技基金經理人朱翡勵表示，要把握一項重要指標。

朱翡勵指出，台灣疫情控管做得很好，中國大陸現階段沒有大規模疫情再爆發，而歐美在民情跟疫情管控程度還是相對高。隨時間推移、防疫觀念提升以及新藥研發，最恐慌已經過去，現在則是「慢慢好」起來的狀態。

請繼續往下閱讀...

但另一方面，全球感染人數仍持續增加，朱翡勵認為，這次新冠病毒與SARS不一樣、傳染力極強，因此大幅改變人們的生活習慣，也將會變成長期影響，對歐美衝擊影響大很多。但極度恐慌時候已經過去，如果之後又造成大規模群聚，市場反應幅度也會比之前小一些，預期經濟復甦會呈現「勾勾」型，只要不要出現很大變數，市場會會慢慢和緩回升。

現在情勢動盪，美中貿易戰從前年開始，但近期又再次出現戰火，各國也開始加速供應鏈轉移，而台灣相對國際上很多廠商，非陸廠的布局很完整，加上半導體上游技術領先，很多台廠都將受惠。

疫情過後消費習慣改變，導致電子產品淡旺季與從前不一樣，廠商的需求能見度下降，因客戶下單心態改變，現在下訂單變得「少又急」，因此對於接單廠來說，訂單量波動較大。

▲ 5G基建將是下半年發展重點。（圖／路透）

受到疫情提升遠距聯繫需求，筆電、電腦旺季提早來臨，但朱翡勵指出，今年的變數在後續需求的延續與提升幅度。消費需求會不會在市場慢慢回到正軌的時候上來、電子產品會不會依循消費循環上來而回溫，這些都要多加觀察。在市場動盪、中美大國相爭的情況下，具有有長期競爭力的廠商才能活得下來。在5G發展的競爭力相當重要，半導體、數據中心、高速運算等題材，在遠距需求增加，對於網路流量、速度要求提高的趨勢之下，後市一定會越來越好。

震盪過程中，如何在各項題材當中選到好股?朱翡勵表示，最重要還是看廠商的客戶結構，要跟著主要客戶、大平台，預期之後供應鏈會很明顯跟品牌客戶走，而客戶本身在當地的產品市佔、產值都很重要，而且客戶分布也是越單純越重要，例如專注中系客戶、或美系客戶。

朱翡勵表示，第二季股市仍會相對震盪，回到需求角度，現在失業、總經、消費數據都不好，但利空、最恐慌時期已過，哪些公司在震盪行情過後活下來，就會是贏家；而全球央行注入寬鬆資金，並祭出各種經濟刺激措施，預期二、三季會逐季往上，在第二、三季出現較好經濟數據激勵企業營運動能時，有些股票會滿明顯表現。

▲ 遠距辦公趨勢短時間內仍將維持。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

在下半年經濟將持續復甦的預期下，統一中小基金經理人林世彬表示，對台股後市審慎樂觀，操作策略上，持股維持中高水位，看好半導體及5G等產業長線發展趨勢不變；因應疫情效應，視訊會議需求大增，帶動雲端伺服器與NB行動辦公需求；此外，上半年受到封城影響的消費需求，遞延至下半年，第三季相關電子業旺季效應仍可期待，相關產業可望受惠。

另外，針對現階段的投資方法，朱翡勵認為，定期定額投資方式較適合，不要因為很恐慌就撤出市場；目前仍看好後市行情，數字有機會逐步往上，定期定額就不會受到情緒影響，透過固定買入、持續追蹤市場行情；至於積極投資人，則可以在跌很多時反手加碼，大漲時則可以輕放。

◆ 過期票券還有救！ 簡單3步驟換東森幣