　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

後疫情時代》選對題材還不夠！掌握1重點　選到族群強勢股

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台股。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

疫情發展和緩，但中美貿易戰又再闢出更大戰場，法人普遍認為，具有中長線發展趨勢的半導體、5G、數據中心、高速運算、雲端等題材，後市仍值得追蹤，而如何在各項題材當中選到最有發展潛力的股票，群益創新科技基金經理人朱翡勵表示，要把握一項重要指標。

朱翡勵指出，台灣疫情控管做得很好，中國大陸現階段沒有大規模疫情再爆發，而歐美在民情跟疫情管控程度還是相對高。隨時間推移、防疫觀念提升以及新藥研發，最恐慌已經過去，現在則是「慢慢好」起來的狀態

請繼續往下閱讀...

但另一方面，全球感染人數仍持續增加，朱翡勵認為，這次新冠病毒與SARS不一樣、傳染力極強，因此大幅改變人們的生活習慣，也將會變成長期影響，對歐美衝擊影響大很多。但極度恐慌時候已經過去，如果之後又造成大規模群聚，市場反應幅度也會比之前小一些，預期經濟復甦會呈現「勾勾」型，只要不要出現很大變數，市場會會慢慢和緩回升

現在情勢動盪，美中貿易戰從前年開始，但近期又再次出現戰火，各國也開始加速供應鏈轉移，而台灣相對國際上很多廠商，非陸廠的布局很完整，加上半導體上游技術領先，很多台廠都將受惠。

疫情過後消費習慣改變，導致電子產品淡旺季與從前不一樣，廠商的需求能見度下降，因客戶下單心態改變，現在下訂單變得「少又急」，因此對於接單廠來說，訂單量波動較大

▲▼ 5G基地台。（圖／路透）

▲ 5G基建將是下半年發展重點。（圖／路透）

受到疫情提升遠距聯繫需求，筆電、電腦旺季提早來臨，但朱翡勵指出，今年的變數在後續需求的延續與提升幅度。消費需求會不會在市場慢慢回到正軌的時候上來、電子產品會不會依循消費循環上來而回溫，這些都要多加觀察。在市場動盪、中美大國相爭的情況下，具有有長期競爭力的廠商才能活得下來。在5G發展的競爭力相當重要，半導體、數據中心、高速運算等題材，在遠距需求增加，對於網路流量、速度要求提高的趨勢之下，後市一定會越來越好

震盪過程中，如何在各項題材當中選到好股?朱翡勵表示，最重要還是看廠商的客戶結構，要跟著主要客戶、大平台，預期之後供應鏈會很明顯跟品牌客戶走，而客戶本身在當地的產品市佔、產值都很重要，而且客戶分布也是越單純越重要，例如專注中系客戶、或美系客戶

朱翡勵表示，第二季股市仍會相對震盪，回到需求角度，現在失業、總經、消費數據都不好，但利空、最恐慌時期已過，哪些公司在震盪行情過後活下來，就會是贏家；而全球央行注入寬鬆資金，並祭出各種經濟刺激措施，預期二、三季會逐季往上，在第二、三季出現較好經濟數據激勵企業營運動能時，有些股票會滿明顯表現。

▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 遠距辦公趨勢短時間內仍將維持。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

在下半年經濟將持續復甦的預期下，統一中小基金經理人林世彬表示，對台股後市審慎樂觀，操作策略上，持股維持中高水位，看好半導體及5G等產業長線發展趨勢不變；因應疫情效應，視訊會議需求大增，帶動雲端伺服器與NB行動辦公需求；此外，上半年受到封城影響的消費需求，遞延至下半年，第三季相關電子業旺季效應仍可期待，相關產業可望受惠。

另外，針對現階段的投資方法，朱翡勵認為，定期定額投資方式較適合，不要因為很恐慌就撤出市場；目前仍看好後市行情，數字有機會逐步往上，定期定額就不會受到情緒影響，透過固定買入、持續追蹤市場行情；至於積極投資人，則可以在跌很多時反手加碼，大漲時則可以輕放

◆ 過期票券還有救！　簡單3步驟換東森幣

ET快訊
搭公車拒戴口罩！台北大媽「1人拖累整車」還裝死　全部乘客被迫
換妻玩出愛火…夫怒抓姦獲賠60萬！女模出招反制　纏訟5年倒贏
嫁給林志穎被罵爆10幾年！陳若儀受人身攻擊「萬箭穿心」哭了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

後疫情時代》選對題材還不夠！掌握1重點　選到族群強勢股

台達POD模組化資料中心解決方案　獲得國際權威資料中心機構認證

報稅系列／你扣對了嗎？ 國稅局教你善用8大扣除額　省稅省荷包

報稅系列／別多繳稅了！4最易忘記扣除、4大不能抵稅保費一次看

網購刷卡被盜刷破億元！　記住防盜5招、3步驟可自保

疫情影響零收入！日本團導遊吃老本、暫兼外送員　每天工作12小時

中油遭駭發補償金給加盟商？中油澄清：疫情衝擊的獎勵方案

影／油價將連四漲！九二汽油每公升站上20元大關「加油要快！」

中油遭勒索病毒攻擊「經濟部看新聞才知道」　經長沈榮津要求檢討通報機制

後疫情時代》三大利基支撐科技股表現　1技巧布局「進可攻、退可守」

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

碩士生偷拍女老師遭逮嚇尿求饒　男友轟「惹錯人」她加碼：我更兇

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

陳時中率防疫天「花襯衫+木屐」現身墾丁攜手嗨喊：我台灣我驕傲

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

淹水被酸！韓國瑜自豪3分鐘就退 居民苦笑：他沒住這怎麼會知道

怕把鼠寶吵醒！阿公暖抱著睡　爺孫臉露餡...網：一個模子刻的

後疫情時代》選對題材還不夠！掌握1重點　選到族群強勢股

台達POD模組化資料中心解決方案　獲得國際權威資料中心機構認證

報稅系列／你扣對了嗎？ 國稅局教你善用8大扣除額　省稅省荷包

報稅系列／別多繳稅了！4最易忘記扣除、4大不能抵稅保費一次看

網購刷卡被盜刷破億元！　記住防盜5招、3步驟可自保

疫情影響零收入！日本團導遊吃老本、暫兼外送員　每天工作12小時

中油遭駭發補償金給加盟商？中油澄清：疫情衝擊的獎勵方案

影／油價將連四漲！九二汽油每公升站上20元大關「加油要快！」

中油遭勒索病毒攻擊「經濟部看新聞才知道」　經長沈榮津要求檢討通報機制

後疫情時代》三大利基支撐科技股表現　1技巧布局「進可攻、退可守」

社區傳播還在！美髮型師復工確診　91人有感染風險

破萬元海景民宿竟打3折！來趟墾丁小旅行　遠離鬧區躺著耍廢

捷運翹腳妹「一雙腿跨2位」！爽靠背板…瞥她一眼繼續滑手機　過2站才急收

找不到處方簽　2藥師助理隔天一聽雞皮疙瘩：爺爺在暗示我們？

「我在換妻俱樂部賣按摩棒」　情色女皇曝藥廠千金帶路...女生蒙眼猜老公的

民進黨中市黨部主委同額穩當選　四派系爭逐31席全國黨代表成關鍵

台中機車闖紅燈撞轎車　騎士「空翻一圈」倒地爬起快閃：我趕上班

「全力支持」港版國安法！　李家超：香港正滋生本土恐怖主義

特斯拉「自動駕駛系統」選配大漲價　Musk：這不會是最後一次！

安聯集團Q1營收成長5.7%、獲利23億歐元！新冠肺炎衝擊…今年難拿120億歐元目標

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

財經熱門新聞

4大保險費別忘扣除　省荷包

油價將連四漲！九二汽油每公升站上20元大關「加油要快！」油價將連四漲！九二汽油每公升站上20元大關「加油要快！」

信用卡被盜刷破億元！記住5招可自保

國稅局教你8大扣除額眉角　省稅省荷包

勞工紓困貸款10萬元只剩15.6萬個名額　近30萬人已領到錢！

要辦要快！　勞工紓困貸款10萬元只剩13萬個名額

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

台銀紓困貸款核准額　將破千億

疫情影響零收入！日本團導遊吃老本、暫兼外送員　每天工作12小時

進場6問紀律操作　退役士官長每年股市賺百萬

快訊／威力彩衝5.1億！頭獎號碼出爐

勞團：勞保局補貼3萬申請門檻不合理　低薪族、中高齡勞工領不到

精材、采鈺是台積電集團新秀

台達POD模組化資料中心解決方案獲得認證

更多熱門

相關新聞

後疫情時代》三大利基支撐科技股表現　1技巧布局「進可攻、退可守」

後疫情時代》三大利基支撐科技股表現　1技巧布局「進可攻、退可守」

近期國際股市與台股紛紛持續創波段漲勢，得益於新冠疫情和緩跡象，封城措施壓平疫情曲線，富達投信指出，市場期望經濟活動重啟，將帶動終端需求提振，第二季以來全球股市多數產業類股上漲，消費類股領漲，半導體、原物料類股表現最佳。

後疫情時代理財術　專家點名美國短高收債

後疫情時代理財術　專家點名美國短高收債

後疫情時代投資術！分紅保單成新寵

後疫情時代投資術！分紅保單成新寵

台股收盤重挫197點！　險守10800點

台股收盤重挫197點！　險守10800點

生技股衝浪的人當心了！　謝金河示警：該回頭審視基本面

生技股衝浪的人當心了！　謝金河示警：該回頭審視基本面

關鍵字：

台股股市股票投資股價財報選股

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

長輩送透天「沒辦過戶」！過來人曝慘痛經驗

計程車司機遭乘客吐口水後確診亡

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

Uber小隻馬外送女照瘋傳　網驚：是真的

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

梅雨狂下10天回馬槍！豪大雨彈灌4天

陳時中挺墾丁！　業者曝最火大的事：想到怎麼能不生氣

好市多買餐包　桃園妹回家見巨型蟑螂

女跳日月潭死亡　媽等21小時跪哭

陸生畫「解放台灣」激戰　台灣人反應曝光

快訊／台鐵員報案「撞到人」　消防員漏夜找嘸

被人身攻擊10幾年「萬箭穿心」！林志穎老婆痛哭：很崩潰

少校出軌女主播剛記過「又躲後座幽會」

更多

最夯影音

更多
直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤
超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

碩士生偷拍女老師遭逮嚇尿求饒　男友轟「惹錯人」她加碼：我更兇

碩士生偷拍女老師遭逮嚇尿求饒　男友轟「惹錯人」她加碼：我更兇

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面