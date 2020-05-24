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初步群體免疫結果落空？　瑞典模式將是各國最後選擇

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▲瑞典僅要求避免長途旅行的佛系策略。（資料圖／路透）

▲瑞典僅要求避免長途旅行的佛系防疫策略。（示意圖／路透）

實習記者周茹焮／綜合報導

瑞典罕見的以「生活如常」方式應對疫情，採取更寬鬆的措施來控制疫情，首都斯德爾摩的感染者中，在4月底前也就只有7.3％的抗體出現，根據公衛局證實，這數字與其他國家的數據相似，遠低於所需建立「群體免疫」（herd immunity）的70至90％。

在新冠病毒大流行期間，瑞典採取了與其他北歐國家不同的策略，僅要求民眾避免長途旅行，選擇避免施行封城，讓大多數學校、飯店、酒吧等持續營業，並受到許多瑞典研究人員的批評表示，這試圖建立的群體免疫的支持率很低，但當局也否認施行這項目標。瑞典公共衛生局（Public Health Agency）每周持續進行的1118次測試，希望在8周內，達成群體免疫的能力。

瑞典首席流行病學專家特涅爾（Anders Tegnell）表示，7.3％的抗體「比預期的數字要低」，但「沒有明顯下降，可能只有1個或幾個百分點，「這與我們擁有的模型非常吻合。」

對此，哈佛大學陳曾熙公共衛生學院流行病學助理教授米納（Michael Mina）表示，目前還沒有一個社群能達到群體免疫，而「疫苗能更快速地實現群體免疫。」

群體免疫是當人口中的大多數人（70％至90％）對傳染病產生免疫，因為他們是已經被感染康復的狀態，或者是通過疫苗接種；同時，發生這種情況時，疾病就不太可能傳播給免疫力弱的人，因為感染的載體不足。

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