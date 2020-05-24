網購刷卡被盜刷破億元！　記住防盜5招、3步驟可自保

▲信用卡盜刷事件頻傳，專家提醒，持卡人可用5招預防。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

近年來網路購物越來越夯，線上刷卡成民眾購物消費的管道之一，不過面對信用卡盜刷猖獗，民眾根本防不勝防，專家提醒可用5招預防信用卡盜刷，若不小心被盜刷，只要3步驟就能快速防止財損。

根據聯卡中心統計，信用卡詐欺金額從2015年開始逐年增加，到了2018年達到23.59億元高峰，而2019年信用卡詐欺金額則下降至14.18億元。

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另觀察信用卡詐欺交易類型，包括盜刷、偽冒申請、偽卡交易等，其中網路交易等非面對面交易近5年比重，2015年至2018年比例有逐年增加的態勢，但到了2019年比例降至93.38%。

面對信用卡盜刷猖獗，Money101金融比較平台提供5招預防信用卡盜刷。第一招，勤對帳，每月繳費帳單寄過來，逐筆核對帳單；第二招、設定即時消費簡訊通知或App推播訊息，每筆消費全掌握。

第三招，在網路上留下個資應確認網頁有無SSL加密，特別是信用卡的卡號、到期日以及授權碼，若無加密，民眾應拒絕留下資料；第四招，在各大平台消費，消費完就刪除網上信用卡資料，勿儲存卡片資料在他方；第五招，網購應盡量選擇需進一步輸入動態密碼鎖的網站。該購物網站會傳送密碼到持卡人當初留給信用卡公司的手機號碼，輸入無誤才會進行交易。

此外，預防其他信用卡盜刷狀況，Money101提到，民眾在交付信用卡結帳時，要緊盯信用卡，以免被側錄製造成偽卡，或者是一拿到信用卡應立即簽名，以免失卡遭冒用，無法舉證簽名非本人。

個人資訊也要妥善保管，銀行在提供信用卡服務之前，會事先詢問持卡人的手機號碼、畢業國小、生日、生肖等資料，過去也曾發生民眾個資沒有妥善保護好，遭有心人冒用並竄改地址、手機號碼、E-mail等接受行動動態密碼的聯絡管道，而造成財物損失，不可不慎。

若還是發現卡片被盜刷，也不要急著緊張，下列3步驟能快速防止財損，步驟一「辦理掛失停卡」，發現卡片遭盜刷，盡速打給信用卡客服辦妥「掛失停卡」的手續。

步驟二，「向銀行申請此筆交易為爭議性帳款」，疑似發現不明刷卡資料或是收到付款確認，卻沒有這個消費，要立刻跟銀行簽訂「信用卡爭議帳款聲明書」，聲明該爭議帳款不是自己刷的；步驟三，「報警」，銀行會提供冒刷的簽帳單，民眾應向警方備案。

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