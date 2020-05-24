疫情影響零收入！日本團導遊吃老本、暫兼外送員　每天工作12小時

▲日本團導遊吃老本、暫兼外送員，每天工作12小時（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情重創全球經濟，台灣也不例外，根據勞動部最新公布數據顯示，全台無薪假人數來到2萬1067人，企業家數來到1,189家，對此，yes123人力銀行也針對無薪假恐慌與裁員減薪調查，結果顯示，每逢不景氣，就有高達75.8%公司覺得實施無薪假，會成為整個企業界的常態。其中觀光旅遊業更是受創最深。

yes123在這次調查發現，擁有八年資歷的日本線導遊Jackie就是其中最大的受害者。Jackie表示，去年沒疫情影響時，平均一年可以帶30至40團的日本旅遊團，年收入達250萬。隨著今年疫情爆發，二月前原本還有5團，之後團數歸零，收入也直接歸零。

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Jackie說，家裡有五個孩子要養，基本開銷每月10萬起跳，暫時只能吃存款老本度日。本身雖然有華語、日語導遊及領隊證，還有日文一級，工業電子丙級，職業大客車駕照，甚至是開過烘焙店的經驗，面對疫情對經濟的衝擊，這些證照、職場經歷卻通通派不上用場。

迫於無奈之下，Jackie也申請了官方的紓困金三萬塊，還擔任起講師，幫忙無薪假的同業上訓練課程，每堂課可領1千元。從五月起更開始兼差跑美食外送，每個月目標4萬元，不管日曬雨淋，一天里程數騎150公里，大約耗費10到12小時；若持續復工無望，甚至考慮開水泥車或當粗工。

最後，Jackie也說，只能慶幸沒有背房貸，有間老公寓可以住，趁著閒暇之餘，吹奏薩克斯風、彈鋼琴紓壓，提振精神度過難關，畢竟持續觀察日本疫情，他感覺今年要有出團的機會難度很高。

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