加拿大8萬人染疫！「亞裔成箭靶」攻擊事件大增　杜魯道強硬譴責

▲ 杜魯道嚴詞批評歧視行為。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒（COVID-19）陰影籠罩全球，加拿大累計8.3萬人確診，其中6359人死亡。疫情爆發後，亞裔加拿大人成為大眾歧視的對象。總理杜魯道（Justin Trudeau）強硬表示，這類攻擊行為「無法容許」。

杜魯道22日在例行記者會上譴責，「針對亞裔加拿大人的種族主義行為顯著增加。過去幾周和幾個月來，店家、建築和雕像遭到破壞，人們受到言語或肢體攻擊。這是不可接受的。加拿大不容許仇恨、暴力與歧視存在。」

根據《法新社》報導，溫哥華唐人街一處中華文化中心最近被噴上歧視性的塗鴉。西部城市警方也證實，疫情爆發以後，反亞洲的仇恨事件與犯罪行為有所增加。今年年初以來，警方已經接獲20起反亞洲攻擊事件，但2019年整年僅有12起。

新冠肺炎去年底在中國出現以來，這類事件在世界各地逐漸增加，越來越多亞洲人或亞裔人士不得不面對反華潮。加國老牌搖滾歌手布萊恩‧亞當斯（Bryan Adams）月初在個人社群帳號上的發言也被指助長反華情緒，事後為此道歉。

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