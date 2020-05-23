末代總督彭定康：香港遭北京背叛　英國有責任為之發聲！

▲香港末代總督彭定康。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

香港末代總督彭定康（Chris Patten）認為，中國背叛了香港人民，英國有道德、經濟與法律上的責任必須為之發聲。他感嘆，「我們見到的，是一個新的中國專制政權。」

中國全國人大28日將審議「港版國安法」，引發國際熱議。彭定康是香港主權移交給中國前的最後一任總督，他接受《泰晤士報》（The Times）採訪時直言，香港人民遭到北京背叛，此時，英國有義務替香港發聲。

彭定康表示，西方國家應停止為了大量的利益而討好北京。談到法案時，他說，中方打算實施針對香港的國安法，可能破壞中英聯合聲明，他見到中國新的專制政權，「英國政府應明確表明，我們正見證聯合聲明被徹底破壞。」

此前，香港特首林鄭月娥表示，港府將與北京全面合作，維護國家安全，但這些層面不會影響人民的權利、自由或司法獨立。彭定康則認為，雖然中國有大量在英國的投資，但這不是英方背棄原則的理由。

面對金錢利誘，彭定康表示不該再被愚弄，「我們一直在欺騙自己，認為除非我們每件事都按照中國想的去做，否則將某種程度錯失巨大的貿易機會。這是胡說。」對此，英國政府23日沒有發表評論。

現為牛津大學校監的彭定康還建議，持有英國國民（海外）護照的香港民眾，應被允許前往英國進行安頓，「我們該更加仁慈，如果他們是學生，我們該給予更長的時間留在這邊。民眾受到政治上的威脅時，我們更該準備讓他們定居。」

彭定康認為中方利用疫情來轉移他國的注意力，在南中國海動用更多軍力，也在台灣周邊進行相同的脅迫。他也談到科技議題，政府應謹慎思考是否讓中國科技巨擘華為參與5G建設。

英媒此前報導，英國首相強生（Boris Johnson）已經下令，減少華為對英國重要基礎建設的參與度，更要求在2023年歸零，英國5G計畫因此出現變數。

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