日本神社重建　意外讓豐臣秀吉「巨型木像」重見天日！

記者王佩翊／綜合報導

日本大阪市教育委員會21日表示，大宮神社近日在進行社殿整修時，意外在攝社高良社發現了一尊豐臣秀吉的木製坐像。據悉，這座木像高81.9公分，是由鑲木所製成。豐臣秀吉死後曾經一度被當作神明祭祀，但江戶時代忌諱祭祀豐臣秀吉，德川家康甚至波剝奪其神號，因此讓這份信仰顯得更加稀有。

▲日本「戰國三英傑」之一豐臣秀吉。（圖／CFP）



專家研判，這尊豐臣秀吉木像從表情等細節看來，應該是江戶時代製作，但目前尚未無法確定確切的製造年份。綜合日媒報導，創建於1185年的大宮神社位於大阪城的鬼門（東北門），其中的高良社社殿於1936年重建，當時施工人員曾用釘子將門封死，直到此次社殿重新整修，進行施工事前規劃調查時，才意外發現這尊珍貴的坐像。

大宮神社的公司廣瀨哲說，「據傳，這尊木像在大阪之役（江戶幕府消滅豐臣家的戰爭）城陷之時曾被拿出來過。江戶時代忌諱祭祀豐臣秀吉，因此更顯得這份信仰的珍貴。」

豐臣秀吉死後曾被賜予神號「豐國大明神」，並修建豐國神社祭祀這位傳奇人物，但是後來德川家康卻剝奪了他的神號，並大規模的徵收、破壞豐臣秀吉的木像，僅有極少數流傳至今。

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