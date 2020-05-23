美國指控北京「阻止美航空復飛」　命令4業者交時刻表！

▲達美航空希望在6月恢復往中國的航班。（圖／CFP）



文／中央社華盛頓22日綜合外電報導

美國運輸部今晚指控中國政府不讓美國的航空公司恢復飛至中國的服務，並命令4家中國的航空業者提交航班時刻表給美國政府 。

美國總統川普政府沒有直接對中國的航空公司實施限制，只說已與中國展開協商，但未達成共識。美國運輸部試圖說服中國允許恢復美國飛中國的客運航班服務，本週稍早以沒有遵守通知要求為由，短暫延遲一些中國包機飛行。

路透社報導，根據美國政府網站發布的命令，運輸部提到達美航空公司（Delta Air Lines Inc.）與聯合航空公司（United Airlines）希望在6月恢復飛往中國的航班，而中國的航空業者在2019冠狀病毒疾病（ COVID-19）疫情期間一直提供美國航班服務。

根據命令，中國國際航空公司、中國東方航空股份有限公司、中國南方航空公司、海南航空控股股份有限公司及其子公司，必須在5月27日以前提交航班時刻表等詳細資料。美國運輸部預告，可能會發現中國航班「違反適用法律，或對公眾利益構成不利影響」。

▲新冠肺炎疫情影響全球航空業者。圖為北京首都國際機場。（圖／路透社）



美國運輸部在聲明中說，已就「這種情況向中國有關當局提出抗議，一再反對中國不讓美國的航空業者充分行使權利，並反對中國否定美國的航空公司在公平、 平等基礎上與中國航空業者競爭的權利」，運輸部還稱當前情況「危急」。

美國政府為防堵疫情，於1月31日禁止14天內到過中國的多數非美國籍公民搭機入境美國，但沒有對中國航班祭出任何限制。

美國大型航空公司2月自行決定停飛所有前往中國的客運航班。達美航空與聯合航空持續執飛前往中國的貨運航班 。達美申請批准每日從底特律與西雅圖飛上海浦東國際機場的航班；聯合航空也申請執行每天從舊金山與紐約附近紐瓦克機場飛上海浦東的班機，及往返舊金山與北京的航班。

這份命令提到，美國與中國的航空公司每週在兩國往來飛行的定期航班數量，從1月的325個航班減少到2月中的20個航班，只有4家中國的航空公司執飛，之後到了3月中，增加到34個航班。

美國運輸部的命令還提到，中國民用航空局（CAAC ）3月底表示，外國航空公司經營至中國的航線只能保留一條，每週班次不超過一班，且航空公司航班數量不得超過以3月12日為基準的班次。

但由於美國的航空公司在3月12日前已停止所有航班，中國民航局這份通知「實際上等於不讓美國的航空業者恢復定期飛中國的航班」。美國運輸部提到，中國民航局5月14日在電話中告訴美國政府，中國考慮取消航班數量不得超過3月12日 班次的先決條件，但「將維持一條飛往中國的航線每週 僅限一班的措施」。