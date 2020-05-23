中油遭駭發補償金給加盟商？中油澄清：疫情衝擊的獎勵方案

▲台灣中油本月4日遭惡意程式入侵，外傳核給加盟主「遭駭補償金」，台灣中油今（23）日發佈書面聲明嚴正駁斥。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台灣中油本月4日遭惡意程式入侵，外傳核給加盟主「遭駭補償金」，對此，台灣中油今（23）日嚴正駁斥表示，為減緩疫情影響，協助加盟業者維持正常營運，在今年四月規劃實施獎勵方案，與五月初受駭無涉，強調「絕非遭駭補償」。

台灣中油表示，本次電腦雖遭駭，煉製、供油、送油均維持正常運作，加油站會員卡、車隊卡、捷利卡等系統雖受到影響，但採離線授權方式繼續提供消費者加油，且於當日晚上即修復正常，而中油PAY亦於隔天修復正常上線，對消費者雖有短暫不方便，但供油作業仍維持營業不中斷。

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▲針對台灣中油遭駭原因，法務部調查局日前召開記者會對外說明。（圖／記者羅志華攝）

中油主管指出，受駭期間雖短期影響網路及語音訂油，但仍能依平時即使用之電話、傳真等多元方式訂油，完全不影響加盟站油品運補、營運，加盟體系用油並未中斷。另因各加盟站營運電腦系統均係獨立設置運作並未受駭，加盟站對外銷售營業全未受影響，並無補償問題。

另外，針對外界質疑病毒起源是否為高權限電腦讀取有毒隨身碟、中油是否延遲通報，中油表示，法務部調查局已公開說明駭客經多管道潛伏，台灣中油也多次澄清悉依規定於時間內通報。

關於資安通報，台灣中油重申，事件發生即依規定核判事件等級，於規定時間內登入國家資通安全通報應變網站通報，且因即時通報而讓國內各機關或企業得提高警覺及早因應以降低損害。

針對中油遭駭原因，法務部調查局日前發布新聞稿指出，為「5月4日至5日國內多家重要能源及科技公司接連遭勒索軟體攻擊，查係在數月前透過員工個人電腦、網頁及DB伺服器，入侵公司內部網路並開始刺探與潛伏。」

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