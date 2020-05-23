川普捐3百萬薪水！白宮發言人大方秀支票　「完整銀行帳號」全球看光光

▲ 麥肯內妮秀出川普捐款的支票。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎重創美國，總統川普（Donald Trump）兌現2016年的競選承諾，將10萬美元（約300萬新台幣）薪水捐助於衛生工作。白宮新聞秘書麥肯內妮（Kayleigh McEnany）為證明總統的慷慨大方，22日在鏡頭前秀出川普捐款的支票，未料竟將總統的帳戶等個資外洩。

麥肯內妮22日在記者會上宣布，川普將季度薪水支票贈予美國衛生及公共服務部（HHS），「以支持應對、遏制及打擊新冠病毒的努力」。至此都相當值得稱讚，但她接著在白宮記者團面前拿出10萬美元的支票，上頭印有川普在第一資本公司的完整帳戶號碼、匯款路徑號碼（Routing Number）等，已經足以讓帳號面臨被駭客攻擊或被盜用的風險。

政府官員對此表示，他們從來不在簡報中展示假支票。總統特助兼白宮副新聞秘書迪爾（Judd Deere）則發表聲明指出，「他的薪水用來幫助開發病毒新療法，卻給媒體一個可恥的理由，不是報導事實，而是將重點放在檢查支票是否屬實。」

聖母大學資訊技術教授查普爾（Mike Chapple）表示，這起事件說明了電視節目為何使用大型宣傳支票，「不僅是舞台上的漂亮道具，也省去通常印在支票下端的敏感帳戶資訊。」

美國身份盜竊資源中心（ITRC）執行長委拉斯開茲（Eva Velasquez）說明，銀行通常會為總統等重要人士的帳戶提供額外的保護措施。儘管支票照片當晚在網路上瘋傳，他的帳戶不太可能因此被攻擊。

但委拉斯開茲也指出，麥肯內妮在鏡頭前亮出川普個資令人感到擔憂，「現在的狀況下，樹立榜樣非常重要」，一般民眾必須了解，麥肯內妮的作法並非最佳示範。

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