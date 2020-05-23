14年首見！日本再度出現狂犬病患者　被咬後8個月才發病陷命危

▲日本再度出現狂犬病案例。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本愛知縣豐橋市22日出現一名從菲律賓入境的患者證實感染狂犬病。據悉，這名男子是在菲律賓染上狂犬病，為了就業才在2月前往日本，並在5月中發病。而這也是日本國內在2006年後，14年來首次出現人類狂犬病病例。

根據《時事通信社》報導，豐橋市政府透露，這名患者2019年9月曾在菲律賓被狗咬傷左腳踝，但是並未就醫，疑似就是在當時不小心染上狂犬病病毒。該名男子2月時為了就業從菲律賓前往日本，此後便定居於靜岡市，直到5月11日左腳踝突然出現疼痛等症狀，不久後引發全身疼痛，並出現嘔吐、恐水等症狀，因此在18日前往豐橋市內的醫療機構就醫。該名男子當天就被安排住院治療，至今情況仍不樂觀。

國立傳染病研究所透過該名男性的檢體分析後，22日確定感染狂犬病，而這也是日本國內14年來首起人類感染狂犬病的案例。厚生勞動省表示，日本國內最後一次出現狂犬病本土感染案例是在1950年代，之後的案例皆為境外移入。2006年橫濱市與京都市的兩名男子，因為在菲律賓遭到犬隻咬傷，感染狂犬病病毒，回國後發病死亡。

根據衛福部疾管署官網介紹，狂犬病是一種由狂犬病病毒引發的急性病毒性腦脊隨炎，一旦發病，致死率幾乎為100%，但如果能在被動物咬傷時就及時就醫，並接受狂犬病暴露後的預防接種，便可大大降低發病風險。

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