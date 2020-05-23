油價將連四漲！九二汽油每公升站上20元大關「加油要快！」

▲產油國沙國6月加碼減產，專家預估下周國內汽、柴油零售價格將再度調漲。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，各國解封措施即將上路，推升國際油價上漲，專家預估下周國內汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.4及1.5元；影響所及，92無鉛汽油每公升將站上20.5元，提醒民眾把握周末時間加滿愛車油箱，才能替自己省點荷包。

油價專家表示，依據浮動油價調整機制作業原則，調整後的參考零售價格分別為：92無鉛汽油每公升20.5元、95無鉛汽油每公升22元、98無鉛汽油每公升24元、超級柴油每公升17.8元。

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▲台灣中油加油站。（圖／記者姜國輝攝）

依據中油油價調整機制估算，油價專家指出，累算至5月21日之7D3B週均價為 33.42美元，較上週28.23上漲5.19美元。新台幣兌美元匯率29.960較上週29.917貶值0.043。影響所及，用車人如果加滿愛車油箱，得多花65元，專家提醒把握時間，於下周一（25）日凌晨前加油。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.4及1.5元，實際調整金額請於週日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

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