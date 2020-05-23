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父親視訊ing！兒拿刀突襲猛捅15下致死　Zoom成員聽喘息聲嚇壞

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▲Zoom。（圖／路透）

▲許多使用者會利用Zoom進行視訊會議。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國紐約21日發生一起駭人命案，72歲的父親鮑爾斯（Dwight Powers）當時使用Zoom視訊會議，約有20人參與討論。鮑爾斯32歲的兒子來到房間，竟持刀狂捅老父至少15次，造成對方慘死；過程中，視訊會議的與會者聽見男子的喘息聲，內心非常驚恐。

《紐約時報》報導，紐約州沙福郡（Suffolk County）警方說明，鮑爾斯21日午後在家進行遠端會議，結果遭到進入房間的兒子斯卡力鮑爾斯（Thomas Scully-Powers）攻擊。檢方表示，兒子襲擊父親後，拿著一把刀回來，視訊與會者見狀後趕緊報警。

參與視訊的民眾透露，鮑爾斯從螢幕畫面消失，接著大家聽到沉重的呼吸聲。沙福郡地方檢察官22日表示，斯卡力鮑爾斯拿出多把不同的刀，刺傷父親背部、脖子與其他身體部位，最後將他殘忍致死。

斯卡力鮑爾斯隨後坦承，他狂捅父親約15次，期間變換各種刀具，因為有些刀片一直被折彎，殺害家人後，他則跳窗逃跑，接著前往一家餐廳，試圖用飲料洗掉身上的血跡；警方後來逮捕了他。檢方表示，根據法醫的報告，鮑爾斯差點被斬首，這是非常令人感到震驚與不安的命案。

該名兒子22日對於謀殺指控並不認罪，目前他被關押在一處警局，不得保釋。首場聽證會預計於下周進行。

斯卡力鮑爾斯的律師曼利（Jonathan Manley）說，他未能與對方交談，無法發表評論，不過將調查兒子的精神狀況與行為能力。

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