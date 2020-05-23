美上千學生考試成績掛0！原因竟是網站「無法處理iPhone照片」

▲學生因為AP考試不支援HEIC檔名導致成績掛蛋。（圖／翻攝Pixabay）

實習記者任珈萱／綜合報導

美國洛杉磯的高中生尼克·布萊納（Nick Bryner）上週完成了他的AP（ADVANCED PLACEMENT）考試，因為疫情關係，改用遠端進行，但當他用iPhone拍下升學考試的書面答案上傳至網站時，卻因為網站無回應，導致檔案毀損，最後成績不及格，而罪魁禍首竟然是iPhone的「HEIC格式」。

綜合外媒報導，美國考試AP（ADVANCED PLACEMENT）改為遠端進行，但該網站只接受JPEG、JPG或是PNG格式，其他檔案都無法開啟。當時後，尼克在上傳書面考試答案時，直到他的上傳時間結束為止，都停留在加載畫面。

據報導，尼克表示，很多用iPhone提交照片的學生，都有遇到同樣的問題，這相當普遍；也有人直接改副檔名，結果檔案直接毀損，數千個學生成績都以0分計算。

大學委員會則表示，很多學生在很早就已經完成此事，只有1％的學生無法提交答案，對於無法提交的學生，深感失望。而尼克收到的電子郵件中，並沒有提到HEIC格式；但大學委員會的網站也指出，要將照片存為PEG而不是HEIC，更提到如果是用iPhone手機要上傳檔案的相關教學，

據了解，根據大學委員會的冠狀病毒常見問題解答，學生可以輸入答案或上傳手寫書面的照片，但格式規定為JPG，JPEG或PNG進行操作，但是網站不支持iOS設備和較新的Android手機上的「HEIC格式」。目前已有超過2萬名學生線上連署，希望可以重新提交答案，不要重考。