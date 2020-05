美上千學生考試成績掛0！原因竟是網站「無法處理iPhone照片」

▲學生因為AP考試不支援HEIC檔名導致成績掛蛋。(圖/翻攝Pixabay)

實習記者任珈萱/綜合報導

美國洛杉磯的高中生尼克·布萊納(Nick Bryner)上週完成了他的AP(ADVANCED PLACEMENT)考試,因為疫情關係,改用遠端進行,但當他用iPhone拍下升學考試的書面答案上傳至網站時,卻因為網站無回應,導致檔案毀損,最後成績不及格,而罪魁禍首竟然是iPhone的「HEIC格式」。

綜合外媒報導,美國考試AP(ADVANCED PLACEMENT)改為遠端進行,但該網站只接受JPEG、JPG或是PNG格式,其他檔案都無法開啟。當時後,尼克在上傳書面考試答案時,直到他的上傳時間結束為止,都停留在加載畫面。

據報導,尼克表示,很多用iPhone提交照片的學生,都有遇到同樣的問題,這相當普遍;也有人直接改副檔名,結果檔案直接毀損,數千個學生成績都以0分計算。

大學委員會則表示,很多學生在很早就已經完成此事,只有1%的學生無法提交答案,對於無法提交的學生,深感失望。而尼克收到的電子郵件中,並沒有提到HEIC格式;但大學委員會的網站也指出,要將照片存為PEG而不是HEIC,更提到如果是用iPhone手機要上傳檔案的相關教學,

據了解,根據大學委員會的冠狀病毒常見問題解答,學生可以輸入答案或上傳手寫書面的照片,但格式規定為JPG,JPEG或PNG進行操作,但是網站不支持iOS設備和較新的Android手機上的「HEIC格式」。目前已有超過2萬名學生線上連署,希望可以重新提交答案,不要重考。

If you want to submit a photo of a handwritten AP Exam answer from an iPhone or iPad, make sure to change your camera settings so your photos are saved as JPEGs, not HEICs. Go to Settings > Camera > Formats > Select “Most Compatible.”



More details: https://t.co/Hqg0CKbB4A. pic.twitter.com/DZ0lLttDgm